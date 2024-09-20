是否再漲電價？卓榮泰答覆林思銘持保留態度

繼4月調漲電價後，今年電價是否還會再調漲？因台電長期虧損，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，對於是否再漲電價持保留態度，僅說電價調漲是電價審議委員會獨立審查；經濟部長郭智輝說，他對台電不再虧損有信心。

林思銘今日質詢，引用台電說法，表示台電宣稱立法院若沒有通過1千億撥補，根據成本計算，電價需補漲12%，質疑是要脅國會通過補助。

郭智輝說，電價調漲今年開始依法由電價審議委員會決定，關於台電到底經營好不好，過去產生的虧損大部分是因為物價、原料價格上漲、俄烏戰爭導致進口原料漲了很多，因為要補貼民生用，每年都要補貼1千多億，過去沒有完全反映在電價，造成嚴重虧損。

郭智輝進一步補充，撥補台電1千億跟電價調漲是兩件事情，彌補的是改善台電財務情形，與電價無絕對關係，調不調電價由審議委員會決定，但1千億的撥補是改善台電財務情形，因為台電過去承擔補貼政策，財務狀況非常糟糕。

林思銘追問，補助1千億後，電價不會調漲？郭智輝表示，可以跟審議委員會報告。卓榮泰說，電價重點在於如何維持民生穩定跟需求，反映成本也要照顧民生，也要穩定物價跟節能減碳，這次提出1千億的追加，他要修正林思銘轉述台電的說法，「沒有1千億一定漲電價」這說法不對，他不希望這樣跟立院對話，這1千億可以用在穩定民生電價，讓其不漲；用在回復給台電負責政策補貼造成財務不良，讓其財務健全。至於電價審議委員會，那是獨立作業的審查。

林思銘再問，明年預算撥補1千億給台電，電價不會調漲，因要因應民生需求？卓榮泰表示，是，但電不只是民生在用，民生電價4月調過一次，民生要穩定，不應該再調民生的，但必須交給審議委員會，這是過去的期待、現在的希望。

卓榮泰也表示，往年台電做很多政策補貼，現都回復到目的事業主管機關，例如醫院、學校，把這些電費由衛福部相關醫院單位、教育單位來做，大家會看到某些部會有增加，台電不再負擔政策補貼的任務，回復給目的事業主管機關 ，台電財務狀況會比較正常，這是社會投資跟補貼政策，如醫院、學校等。

林思銘質疑政府是否願做政策改變，堅持用綠能發電而核能非選項？卓榮泰表示，展綠、增氣、減煤、非碳，依照核管法，核三廠一號機已經除役，明年二號機也會除役，核管法不改變，也無法讓其重新啟動。已除役就沒有延役問題，是未來是否可能重新啟動的問題，但法律上是不允許的。

林思銘問，是否贊成透過修法延役核能？卓榮泰表示，行政院的態度是光電、風電、水力、地熱、氫能等所有新能源全數開發出來，興建中的燃氣電廠汙染性較低，盡速依照時程興建完成，有辦法在2030甚至2033前提供足夠電力能源。

林思銘質疑，燃氣每發一度電就要虧損1元，換算下來燃氣一年虧1080億，今年又撥補1千億，跟這個數字非常接近。卓榮泰說，不是剛好這樣密合的，如果立法院同意，今年追加明年預算1千億是安定民生跟健全台電財務，不是補發電成本的差距，已經除役的核電廠有三項原則，核安沒有問題，核廢可以解決，社會有討論的共識。

卓榮泰提到，希望2年內把台電財務健全，不用負責政策補貼，回復到目的事業主管機關，對新開發能源能夠穩定。這兩年調台電體質，不必負擔這麼多政策補貼任務，希望用經營的方式。郭智輝也說，這點很有把握，過去幾年是因為俄烏戰爭導致天然氣價格高漲，根據最近預測明年材料成本，應該不會再往上走，應該是不會再把價格調漲，也不會再虧損，政府是要把欠的錢還掉，還掉利息支出。