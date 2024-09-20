能源轉型2.0 鄭麗君：2030年供電會滿足需求

總統賴清德推動第2次能源轉型穩定供電及發展多元綠能。行政院副院長鄭麗君今天說，能源轉型2.0的最高目標就是穩定安全的供電，考量半導體、AI技術、高科技發展各方面需求，到2030年供電會滿足需求，這個大目標請各界放心。

立法院新會期今天開議，鄭麗君指出，行政院在這個會期會將能源管理法和電業法部份條文修正草案送進立法院，希望活絡綠電交易市場及提升能源效率，而且行政院會已通過深度節能推動計畫，接下來4年編列新台幣350億元預算，要帶動3200億元相關節能投資。

立法院聯合國永續發展目標策進會長、民進黨立委蔡其昌，以及該策進會副會長、民進黨立委蘇巧慧等人，今天在立法院舉辦能源轉型2.0關鍵議題座談會，鄭麗君受邀出席致詞，作上述表示。

鄭麗君說，策進會對台灣啟動淨零轉型及第一次能源轉型的政策指引，做出很多重要貢獻。2050淨零轉型是世界的理想，也是國際新賽局，而總統賴清德非常重視這項工程，因此在總統府成立國家氣候變遷對策委員會，第一次會議也有很高的共識，包括要更積極訂定減碳目標，未來能源轉型2.0如何在穩定供電下達成淨零目標。

鄭麗君說，能源轉型2.0最高的目標就是穩定安全供電，考量半導體、AI技術、高科技及產業發展等各方面需求，到2030年，供電會滿足用電需求，這個大目標大家可以放心。

鄭麗君表示，關於能源轉型2.0的核心策略，包括要發展多元綠能，除了已發展的太陽能、風電，要更進一步積極推動外，也要積極嘗試新興能源，例如地熱、小水力、生質能、海洋能、氫技術等相關新興能源，也希望綠電使用能更普惠中小企業，例如推出綠電信保機制、統購零售相關平台等機制，讓中小企業能買到電。

鄭麗君指出，綠能發展也必須要搭配儲能發展、節能科技發展、電網韌性發展等，逐步邁向2050淨零轉型目標。除了能源轉型之外，對於淨零科技的發展、如何善用智慧科技促進淨零數位轉型的發展，政府會從高科技產業擴及中小企業，努力讓台灣成為亞洲再生能源的領先國家、邁向綠色社會淨零治理的典範國家。