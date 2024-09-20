國策顧問賴維信：看印尼發展要跳脫窠臼 盼續南向政策

印尼台商賴維信8月被聘為國策顧問，日前接受專訪指出，台灣人常以經驗法則觀察印尼發展，誤認印尼經濟得像中國或日韓等在短期內爆發性成長。他認為應擺脫窠臼思維，並指出「因人口紅利和天然資源，印尼經濟將穩定成長」。

在印尼從事汽車零件業逾20年的台商賴維信，8月被聘為國策顧問，他日前接受中央社專訪，分享他對印尼政經情勢、未來經濟發展及印尼與台灣關係的看法。

曾任亞洲台灣商會聯合總會長的賴維信觀察，多數台灣人對印尼的看法長年陷入窠臼思維，總以經驗法則誤認印尼的經濟發展模式，應與台灣、中國、日本和韓國相似，意指在短短幾十年內爆發性成長，但事實並非如此。

他說：「台灣人可能比較習慣東亞國家的發展模式，或東亞人的做事習慣，但印尼這邊，是完全不一樣的。」

賴維信強調，一個國家的發展或經濟成長並非只有單一模式，若台灣人未跳脫窠臼思維，或對印尼仍持有刻板印象，就很難看到印尼真正的價值和發展潛力。

他告訴中央社：「印尼不屬於那種爆炸性成長的發展模式，若仍以看待中國或日韓的方式評估印尼的發展，那看不到印尼的價值。」

賴維信解釋，印尼人口多，土地面積大，民主政治雖不成熟但已是政治體制的基石，因此政局穩定，「也不太可能放棄民主體制」。另外，印尼擁有天然資源，在這個爭奪人力和天然資源的時代，印尼具有龐大的發展潛力，但不是立刻爆發性成長，而是一步步階段性成長。

有「千島之國」之稱的印尼約由1萬7000多個島嶼組成，總人口逾2.8億，世界排名第4，除了擁有人口紅利外，憑藉其豐富的天然資源，過去幾年，經濟突飛猛進，消費力大增，吸引各國企業爭相投資布局。

印尼政府富有強大的企圖心，總統佐科威（JokoWidodo）立下「2045年黃金時代」願景，指的是印尼獨立100週年之際，將成為全球前5高收入國家。

針對台灣與印尼關係，賴維信指出，前總統蔡英文上任前曾訪問印尼，因此他認為，蔡英文推動的「新南向政策」早已籌備許久，但令他覺得可惜的是，至今仍有許多台灣人不了解以人為本的「新南向政策」，誤以為仍採用如赴中國投資的模式，以該方式與新南向國家交流，讓他相當無奈。

賴維信回顧，早期台商大舉進入印尼是因前總統李登輝執政時推動南向政策，當時，政府積極鼓勵中小企業赴東南亞投資。但他說，「那個時代，台灣人還沒有太多出國經驗，因此大部分以失敗收場，不過，留下來約2成台商則因實力堅強，至今都發展不錯」。

之後，蔡英文執政後推動以人為本的「新南向政策」後，兩國仍繼續在教育、農業等領域有所交流，但台商赴印尼投資或設廠的數量，則不如以往多。

根據駐印尼代表處經濟組今年初發布的報告指出，印尼台商團體評估，約有2000家台商企業，台籍幹部及家屬約2萬人。

台商在印尼投資產業分布最多為造紙及印刷、其次為金屬製造，以及紡織、橡塑膠、非金屬礦業、機械及精密儀器、皮製品及鞋業等。

賴維信指出，總統賴清德至今尚未具體提出將如何落實或實施「新南向政策」，他推斷，可能是因為總統有更大的格局，而非只聚焦「南向」國家。

賴維信表示，他十分贊同總統賴清德在就職演說上，有關台灣應站穩全球供應鏈關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來商機，有能力成為「經濟日不落國」的說法。

賴維信說：「賴總統或許是想把格局放更大一點，因此不只是南向而是要打世界盃，變成全球的日不落國，在全球供應鏈上扮演重要角色。」

不過，賴維信仍期盼賴政府持續深化「新南向政策」，並說：「『日不落國』不能只單靠向我們這些傘兵打前鋒，現在已經有所成果，但政府應該要扮演落實『戰果』角色。」

他建議，可依各國情況在全球各地設立100個台灣產業基地，部分地點則可設立工業區或資訊中心，讓全球產業中心能隨時與台灣連線。

賴維信說，透過產業中心還可避免觸及政治議題，並指出：「過去我們已經讓全世界認識台灣，現在除了中國，除非有特定目的，全世界沒有人會把台灣認為是中國的一部分」。

因此，他期盼透過建立產業中心，使台灣能繼續與世界接軌，並說，下個階段，「我們應該用產業實力，走到全世界」。