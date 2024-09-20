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【重磅快評】班班保久奶 小學生不想當農業救星？

聯合報／ 主筆室
農業部與教育部合作九月推出「班班有鮮奶」政策，結果到現在學童一口鮮奶都沒喝到。圖為小學生喝鮮奶示意圖。圖／聯合報資料照片
農業部與教育部合作九月推出「班班有鮮奶」政策，結果到現在學童一口鮮奶都沒喝到。圖為小學生喝鮮奶示意圖。圖／聯合報資料照片

學校開學三個星期了，農業部和教育部七月就說好「班班有鮮奶」九月上路，結果到現在學童一口鮮奶都沒喝到。農業部和教育部都改口說，九月底陸續開始。不過，地方教育與農政單位都還沒看到共同契約內容，懷疑到十月孩子可能還喝不到鮮奶，而且，「班班有鮮奶」早已變成「班班保久奶」了。

農業部和教育部突然鮮奶大放送，主要是因為紐西蘭牛乳明年就可以零關稅進口，農業部擔心衝擊台灣酪農產業，於是推小學生來當救火隊。就像國軍保家衛國還要顧產業一樣，小學生從「班班吃石斑」到「班班有鮮奶」，已經快要變成台灣農林漁牧救世主了。

雖然我國酪農業先天後天都很難和紐西蘭競爭，大撒幣補貼政策也引起爭議，但說要補充幼兒營養、照顧學童健康，就讓朝野沒人敢擋了。只是從2013年「台紐經濟合作協定」簽訂後，農業部已經讓酪農等了十一年，到現在還不知如何調整結構與產業轉型；學童只等一個月喝不到鮮奶，實在不算什麼。

受到「班班吃石斑」的啟發，農業部在紐西蘭牛乳大舉入關前半年，也想到請國家未來主人翁上陣救酪農。但配送與冷藏等配套問題都不易解決，隨便一個環節出差錯，小朋友喝了不鮮的鮮奶拉肚子，要怎麼跟家長交代？於是七成五以上學校選擇保久奶，台中更高達八成五的學校「班班保久奶」。

酪農協會和乳業協會都擔心，一旦學童習慣喝保久乳後，自然就會迎接國外保久乳，台灣和紐西蘭的鮮奶也變得沒差別，屆時國內酪農恐有半數要關場。但中央要推鮮奶，學校要安全就好，「班班有鮮奶」當然變成「班班保久奶」。教育部要推食農教育，就變成推廣高里程食物；農業部要照顧本土產業，也變成加速埋葬本土產業。

小學生救產業，實在是不可承受之重；但拖了三個星期還喝不到鮮奶，讓學校和老師都不知如何向小學生交代。有退休老師質疑，農業部和教育部編列明年媒體宣傳費，分居中央政府第三高和第五高，卻連小學生喝鮮奶支票都無法兌現，兩部會編列再多宣傳費用也枉然。

老師多慮了。從農委會到農業部，從沒收水利會民產、收編農會系統、引美國萊豬入關、進口雞蛋來銷毀，到放任光電毀農，只要有1450，加上大撒幣，賴政府沒在怕的！

小學生 農業部 酪農

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