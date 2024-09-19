政院：體發部須健全教練聘任制度 建構認證增能系統

中央社／ 台北19日電

行政院體育運動發展部」諮詢小組今天舉行2次會，行政院副院長鄭麗君會中談到選手權益及未來發展時指出，諮詢委員皆認為教練是其中關鍵，未來體育暨運動發展部成立後，必須健全教練聘任制度，以及建構認證與增能系統。

行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君今天主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第2次會議，會中聽取「強化選手培訓，保障選手權益」及「推動運動產業，促進幸福經濟」報告案，另由諮詢委員提出建言。

談到養成全民運動風氣，鄭麗君說，應從保障運動人權、建立完整運動教育以及全民運動出發，學校除體育班的培訓外，也應重視所有學生的運動教育，透過運動社團及多元賽事，促進學生有多元運動及競技體驗。

她表示，必須促進運動全齡化、社區化、競技運動全民化，讓運動成為社會文化，台灣整體運動發展才能向上提升。

強化選手培訓方面，鄭麗君說，應提供選手以人為本、完整的全人教育，讓選手在專業運動技能養成及訓練外，也培養能夠追求更多元職能發展的可能性，未來才有更寬廣的職涯可以選擇；同時透過學習諮詢輔導小組，提供生涯及心理諮詢輔導，讓選手身心發展更健全。

鄭麗君說，政府必須打造保障選手成為專業運動員的支持體系，包括建立性別平權與維護選手勞動權益環境，且要協助退役選手順利轉職或銜接進入教育體系或業界發展。

鄭麗君也表示，討論選手權益與選手發展時，諮詢委員一致認同教練扮演關鍵角色，且選手退役後轉職成為教練的比率也不低，因此未來體育暨運動發展部成立後，必須健全教練聘任制度、致力協助教練提升專業知能及運動科學專業，以及建構認證及增能系統。

針對運動產業發展，鄭麗君表示，應積極推動社區運動產業化、賽事產業化及運動場館普及化3大目標，藉由競技運動全民化及社區型運動俱樂部等方式，積極提升社區運動風氣，擴增運動消費人口，並將運動賽事擴大結合周邊服務產業，提升整合性附加價值。

此外，鄭麗君提到，政府也應持續盤點全國各級場館及校園空間，規劃場地分級管理、優化運動環境，以及提升運動場館的近用性，達到多元平權目標。

在促進運動協會發展與良善治理方面，鄭麗君說，政府將輔導相關協會建立專業公正的遴選機制、建構以運動員為核心的決策思維、建立教練分工專業化、協會財務透明化，以及單項協會、職業聯盟與社區俱樂部聯合組織的溝通平台，協助多元培育競技人才。

體發部未來預計成立行政法人國家運動產業發展中心，鄭麗君指出，中心將作為推動運動產業發展的中介組織，完善基礎設施、協助培養多元專業人才、打造產業生態系、促進投融資，提振運動市場發展，帶動運動產業整體發展。

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