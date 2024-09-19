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創新實踐三合一 「土地工工」獲魅力新星獎

聯合新聞網／ 台北訊
在創業歸故里展示活動中，土地工工計畫榮獲魅力新星獎。點點善／提供
在創業歸故里展示活動中，土地工工計畫榮獲魅力新星獎。點點善／提供

由社會企業點點善有限公司推出的土地工工計畫，以活化荒廢土地的創新模式，在「創業歸故里」展示活動中大放異彩，榮獲「魅力新星獎」。這項計畫透過友善種植和微生物技術，不僅有效改善環境，為地方長者創造就業機會，還提供罕見疾病「泡泡龍」病友所需的皮膚敷料，體現了企業社會責任（CSR）與環境、社會及公司治理（ESG）的承諾與實踐。

在活動中，30 強的創業團隊逐一上台分享創業計畫，數位發展部數位產業署並安排媒合會，讓創業團隊有機會與更多企業和專家建立聯繫，進一步擴展合作的可能性。土地工工計畫發起人葉文宏強調，此一計畫透過復育荒地，種植茶樹與薰衣草等作物，經加工製作成精油等，提供「泡泡龍」病友所需的皮膚敷料，是結合環境保護與醫療援助的循環經濟創新模式。

土地工工計畫透過友善種植和微生物技術活化土地，為地方長者創造就業機會。點點善／提供
土地工工計畫透過友善種植和微生物技術活化土地，為地方長者創造就業機會。點點善／提供

這項計畫更在跨代合作方面產生了積極的影響，讓地方長者能夠重回勞動市場，透過生產具有價值的產品，為社會作出貢獻。前台灣人壽董事長凌𣱣寶對這項計畫讚譽有加，他期待這樣的模式能在他高雄的老家農地推廣，將閒置的土地轉化為具有經濟和社會價值的資源。

此外，針對現今企業面臨的氣候與自然風險揭露需求，土地工工計畫同樣具備應對能力。葉文宏表示，透過TCFD（氣候相關財務揭露）和TNFD（自然相關財務揭露）框架，土地工工可以幫助合作企業實現碳排放減量與碳足跡管理，復育土地並推動生物多樣性種植，進而提升企業在永續發展中的競爭力，同時為現今的企業社會責任與環境保護揭露樹立了良好的典範。

社會企業點點善創辦人葉文宏（右1）為發起土地工工計畫的初衷，是希望為罕病「泡泡龍」病友盡一份心力。點點善／提供
社會企業點點善創辦人葉文宏（右1）為發起土地工工計畫的初衷，是希望為罕病「泡泡龍」病友盡一份心力。點點善／提供

聯合報系文化基金會營運長、有故事股份有限公司創辦人邱文通表示，土地工工計畫的發起充滿溫暖與愛心。該計畫發起人葉文宏希望為泡泡龍病友提供實質幫助，透過活化荒地，種植可用來製作皮膚敷料的特殊作物，進一步支援病友的醫療需求。這項計畫關注生態保護與土地復育，還結合了對弱勢族群的深切關懷，體現了社會企業的價值和意義：用心去行善，讓世界變得更美好。

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