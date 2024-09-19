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人權影展聚焦國際現況 鴻鴻：可成台灣反思座標

中央社／ 記者趙靜瑜

2024台灣國際人權影展邁入第8屆，今年影展主題為「真相，在路上 凝視，在當下」，聚焦性別與人權。策展人之一、導演鴻鴻表示，這次影像可說反映當代世界對立面貌，可成台灣反思座標。

影展由台灣女性影像學會發起人范情和鴻鴻共同擔任策展人，分成「性別平權」及「人權廣角鏡」兩大單元，其中包括2024年柏林影展最佳紀錄片「你的國，我的家」，2024年奧斯卡最佳紀錄片「戰場日記」以及2024年柏林影展金熊獎「達荷美：祖靈回家」等，堪稱歷屆以來影片水準最整齊的一屆。

鴻鴻接受中央社記者專訪時表示，這屆影展特別注目「進行式中的戰爭」，包括以不同視角講述的「生命有愛」以及「你的國，我的家」；講述俄國對烏克蘭的侵略包括「我們與俄的距離」以及「戰場日記」等都非常感人。除了生存議題之外，也會探討言論自由、媒體平權以及婦女權益等等。

鴻鴻表示，這次影展播放的電影可讓大家理解當下全球人權的不同進程，「在全世界戰火處處的今日，人權不只是歷史暗箱的病歷，也不只是邊緣少數的抗爭，任何角落任何人都可能一夜之間被剝奪基本人權。」鴻鴻說在觀看的時候，「不會想到底該站在哪一方，因為看到的就是身而為人的價值跟選擇。」

鴻鴻舉例，像「戰爭日記」是記錄2022年2月俄軍入侵烏克蘭馬立波進行長達數月的圍困行動，導演切爾諾夫（Mstyslav Chernov）協同美聯社記者駐地20日，以第一人稱視角和沉著壓抑的旁白語調，帶觀眾深入戰地，凝視因戰爭飽受苦難的生命個體，「透過日記形式堆疊，讓觀眾見證戰爭的『在場』意義。」

鴻鴻提到由導演阿斯科德．庫洛夫（AskoldKUurov）與匿名者共同拍攝的「我們與俄的距離」，「就像蘋果日報的遭遇。」

鴻鴻說，這部電影敘述俄國諾貝爾和平獎得主德米特里．穆拉托夫（Dmitry Muratov）、俄羅斯最重要人權團體「紀念」、一群記者和社運分子，努力將他們追查的真相傳播出去，卻被政府視為叛徒，陸續被列入「外國代理人」名單的過程，「導演與匿名者冒生命危險，為這群捍衛新聞自由的記者們留下動人的紀錄。」

鴻鴻表示，講起來大家都各自有自己的立場，但是透過這些電影，很容易就會產生反省與同理心，「我想這也是關懷世界各地問題最好的方式，這些影片多少也映照台灣的問題，或許也可以成為大家心中的座標。」

台灣國際人權影展主影展將於9月19日到22日在光點華山A ONE廳，高雄9月26日到29在高雄市電影館，9月30日到10月5日在中山73影視藝文空間，10月14日到11月15日則有「聚落串聯」全國巡迴播映。

人權 戰爭 電影

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