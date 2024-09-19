中研院新人事 原秘書長、經濟所彭信坤院士接任副院長

中央研究院19日發布公告，人文及社會科學組副院長黃進興院士因健康因素請辭，於今日卸任；即日起由原秘書長、經濟所特聘研究員彭信坤院士接任；秘書長一職，則由原副秘書長、統計所研究員陳君厚接任。

廖俊智院長表示，他2016年返台接任院長後，即邀請黃進興院士擔任人文組副院長，感謝他多年來的付出。黃院士自 2016 年起擔任副院長後，致力於推動學術研究和國際合作，大力支持人文及社會科學組各項規劃策略，積極培養新一代學術人才，是中研院不可多得的領導人才。黃院士幽默風趣，學術成就斐然，行政經驗兼備。

廖俊智也期盼同仁繼續支持新任彭信坤副院長，以及新任的陳君厚秘書長，攜手促進院務發展。

中研院表示，黃前副院長擁有美國哈佛大學博士學位，是國際知名的中國近世思想史以及宗教文化史學家，以孔廟研究著稱，亦涉獵中、西史學理論與史學史，自1983年起任職於本院歷史語言研究所，於2008年當選本院院士。副院長任期間同時也擔任太平洋鄰里協會（Pacific Neighborhood Consortium, PNC）主席，為中研院躋身國際人文學術重鎮的重要推手，並擴大人文研究在國際間的長遠影響力。近年他協助規劃中研院南部院區的人文社會研究基地及數位圖書檔案室，提供豐富的研究資源，帶動南台灣學術研究發展。為整合院內各所中心既有出版單位及業務，於2023年創建「出版中心」，提升學術出版事業的編審品質與製作水準，擴大知識傳播的力量，並積極辦理「人文及社會科學學術性專書獎」，鼓勵學者出版學術專書，增進研究成果普及。

此外，黃前副院長積極投入人才培育工作，包含參與設立「人文社會科學博士生菁英獎學金」的規劃，讓我國優秀博士生能專注於學術研究；設立「王世杰紀念講座」，獎勵社會科學領域研究；推廣中研院與陽明大學合作開設的「人文講座課程」，促成台北醫學大學與國防醫學大學加入，擴大合作規模，培養具備人文關懷跟國際視野的學生，目前修課人數已近6,000名。

新任副院長彭信坤院士，是美國賓夕凡尼亞大學區域科學研究所博士，專長領域為區域經濟學及國際貿易，於2024年當選中研院第34屆院士。其自1982年進入中研院經濟研究所，曾任經濟所副所長、所長、學術諮詢總會副執行秘書、秘書長等職，學術行政經驗近20年。他分別於2014年及2016年，參與中研院研擬執行的賦稅改革政策建議及台灣經濟競爭與成長策略政策建議兩本政策建議白皮書，積極協助對政府提出深具開創性的建言。

彭信坤自謙為「中研院的園丁」，在中研院任職超過40年，對中研院有深厚的感情與使命感，更是中研院的活字典，院內大小事他都能如數家珍。透過在擔任秘書長的7年間，他將經濟學的「誘因」和制度精神導入院務規劃，例如提倡專利維護費管理、設計節電制度等，並協助法制處設立，改革總務事務，提升行政事務的專業性與效率，持續提升中研院研究環境品質，讓研究人員能在安全、優質的環境工作。

彭信坤的服務哲學是「有能力有時間，分一點時間出來服務大家」。

彭信坤還是歷來任期第二長的秘書長，多年學術行政經驗讓他體悟到，想要改善環境，必須從自身做起。他很開心可以遇到許多在學術、行政、為人處事方面有不同長才的同仁，在工作中互相學習，讓院務順利推展。未來，他期盼持續發展中研院人文及社會科學的特色與國際競爭力，深化學術交流與創新發展，強化本院的學術及社會影響力。

依中研院慣例，為使院內數理科學組、生命科學組、人文及社會科學組三大領域均衡發展，中研院編制三位副院長，由院長分別自三學組院士中，遴選兼顧學術成就與行政經歷的人選，提請總統任命，襄助院長處理院務。

現任副秘書長陳君厚研究員亦於同日接任秘書長，他是美國加州大學洛杉磯校區數學博士，也是國際知名統計學者，專長領域為多變量統計方法、探索式資料分析與資訊視覺化。陳君厚曾任統計所副所長、所長、學術暨儀器事務處處長，近年投入精準與智慧健康相關研究及實務工作，帶領中研院與學界、醫界相關研究與應用計畫有所交流。他自2023年起擔任中研院副秘書長，督導2024年院士會議各項行政工作，使其順利進行，現亦為中研院「AI推動辦公室」的主要領導人。