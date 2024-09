搶賺降息財？「1類型債券」穩如公債、報酬表現不輸科技債

美國聯準會降息倒數,債券多頭列車毫無懸念即將啟動!全球投資級債券收益率位於十五年來相對高位1,根據投信投顧公會的最新統計, 債券型ETF買氣持續攀升,8月規模再度增加450.77億元,投資人搶搭降息潮最後一班順風車,債券ETF該如何挑選?又該留意哪些風險?

專家分析,很多人存股喜歡存金融股,存債也建議選擇體質較佳的金融債。根據歷史經驗,金融債在降息循環期間表現較為正向。一旦聯準會啟動降息,債市預估將進入主升段行情,銀行債ETF的收益值得期待。

「銀行債」向來於債券市場中位居要角,佔全球公司債比重將近40% 2,是債券中的主流券種。銀債具有「低違約、高信評、報酬穩」三大優勢,且於1995年來4次降息循環期間,銀行債投報表現名列前茅,累積報酬率平均高達54.72% 3,甚至高於電信債、公用事業債、科技債的表現。其中,通過美國聯準會最新年度壓力測試的31 家「投資級銀行」,更代表基本面無虞,有能力因應經濟嚴重衰退情境 ,對投資人來說堪稱是「避險之王」,同時又具有長期報酬率、收益性俱佳的優勢。

而對於有現金流需求的投資人而言,選擇月配息銀行債ETF,是相對定存、更能活用現金的方式,還能享有「每月加薪」的小確幸。近期永豐投信推出「永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF」( 00958B ),讓投資人用ETF輕鬆打包一籃子ESG優質銀行債,親民發行價10元, 小資族也能輕鬆入手,月月配息打造被動收入,因此吸引許多投資人關注。

00958B 主要鎖定信用評等具備投資級、固定票息利率、國際永續評鑑ESG表現較佳的成分債券,同時設有收益平準金機制,15年期存續期間長,價格更容易受到利率波動影響,在降息多頭趨勢中能獲得的資本利得機會空間更大。相比許多美債已經漲了一波,00958B發行價10元,讓投資人不只輕鬆卡位,還有機會贏在起跑點!

觀察2023年債券ETF報酬率,表現前15名的債券ETF之中,銀行債就包攬9檔,佔比高達6成。 分析師認為,銀行債殖利率具吸引力,且債券波動度遠低於股票,為穩健保守型投資人提供收益型資產的絕佳選擇。 投資人把握月配型銀行債ETF發行初期價格甜蜜時布局,可望同時賺取價差和配息收益,為自己帶來穩定的現金流。

