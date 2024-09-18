國慶假期玩雲林全攻略　縣長張麗善帶你觀焰火、賞百景、享百味、看百戲

雲林縣府規劃「光輝十月,慢遊雲林饗雙十」遊程。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣政府9/18舉行「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」宣傳記者會。縣長張麗善表示，縣府整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」與10月一系列亮點活動，規劃山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程。白天輕鬆玩雲林，賞百景、享百味、看百戲，晚上觀賞國慶焰火，歡度中華民國生日。

縣長張麗善指出，雲林人好客熱情，樂於分享最美好的事物，迎接雲林縣首度承辦的國慶焰火，雲林準備好了，歡迎全國民眾國慶來雲林觀賞焰火，品嚐台灣糧倉特有美食小吃、探索景點秘境，看傳統創新兼具戲劇，感受雲林最美的人情味。

縣長張麗善表示，「雲東遊程」以古坑草嶺石壁森林療癒基地、綠色隧道串連斗六膨鼠公園等景點，放鬆身心靈；「雲中遊程」帶領遊客暢玩溪北地區串連虎尾等平原區景點，體驗詔安客家文化及雲林產業文化與景點；雲西遊程規劃「麥台四口」海洋生態觀光，串連北港、水林宗教文化，體驗國境之西美景美食。

「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」專屬遊程，不僅是國慶焰火旅遊攻略，白天玩雲林，晚上看焰火。還可以延伸為1至4天「玩在地、呷當地」雲林深度綠色旅遊。

雲林美食有傳承百年老店在地必吃美食、雲林農產融入創意的點心、異國風味特色潮料理。 圖／雲林縣政府 提供

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「雲林100碗」從全縣324道報名美食中精選出來，有傳承百年老店在地必吃美食、雲林農產融入創意的點心、異國風味特色潮料理等。例如滿足饕客味蕾與代解遊子鄉愁的紅龜粿、雙糕潤、青草茶、鳥仔餅、蔴薯等，結合農產品創意甜點虎月燒、地瓜瑞士捲、芒果雪花冰，還有鰻魚料理邪惡鰻魚飯、香酥鰻魚等；另口碑享譽全國的鴨肉飯、苦茶油雞、薑母鴨都在其中。

圖／雲林縣政府 提供

「雲林100景」從逾200個景點中脫穎而出，分為親子共遊、背包獨遊、深度慢遊、季節限定、台灣好行、美景咖啡等六大類，範圍遍及山、海平原，將雲林豐富的文化與自然資源盡納其中，不管全家共遊、舒壓療癒、網紅打卡都能找到符合需求的玩法與景點。

9/14-10/11詔安客家文化節、10/5~6西螺大橋藝陣文化祭、10/10雙十國慶焰火晚會及10/11~13第22屆雲林國際偶戲節等活動，搭配百景與百碗，讓遊客能更深度體驗雲林景點及文化之美。

圖／雲林縣政府 提供

雲林縣府將製作雲林「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」旅遊導覽地圖，內容提供100碗、100景位置點及旅遊、交通等資訊，放在全縣各遊客中心、高鐵站、火車站等交通節點，歡迎大家索取，按圖索驥，輕鬆遊雲林。

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