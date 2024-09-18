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細數青年政策 賴清德：投資未來世代是政府責任

中央社／ 台北18日電

民進黨主席賴清德今天在中常會表示，政府推動多項措施支持學生，投資未來世代是政府的責任，不僅僅要減輕青年的求學負擔，更要讓年輕世代擁有更多探索世界、成就自我的機會。

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中表示，高中職和大學陸續開學，除了祝福大家在新學期都能平安順利、充滿收穫，政府也推動了多項措施來支持所有學生。

賴清德說，對於高中職學生，全面免學費；高中職以上學生，放寬學貸申貸及還款措施。對於大專校院學生，政府每學期補貼校內住宿生5000元，中低收入戶可達到7000元；私立大專校院學生的學雜費，每學年減免3.5萬元，減輕學生和家長的負擔。

賴清德指出，另外，政府推動15歲至45歲青壯世代心理健康支持方案，提供每人3次免費心理諮商。針對16歲至22歲青年，設有「文化成年禮金」及「青春動滋券」，鼓勵年輕人接觸藝文活動及體育運動。

賴清德說，投資未來世代是政府的責任，不僅僅要減輕青年的求學負擔，更要讓年輕世代擁有更多探索世界、成就自我的機會。

民進黨 賴清德 青年

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