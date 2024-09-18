【重磅快評】桃園雪霧鬧崩坍與花東地震確實相關

連日大雨，桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路崩坍，鋼拱橋斷落，一度造成近400人受困山區，經搶修封閉已20年的舊路後才得以管制通行。雪霧鬧這起事件除因破壞影響大受到重視，更讓人驚訝的是初勘判斷是受4月3日花蓮大地震影響，此說至今仍被認為是雪霧鬧崩坍成因，但相關單位沒有進一步勘驗動作，當然也沒有對此一國土重大警訊有相應補救。

4月3日〈0403地震〉震源在花蓮壽豐鄉，這起芮氏規模7.2、震度6強的地震，是台灣自921大地震迄今最為強烈的地震，發生原因認定是菲律賓板塊擠壓歐亞大陸板塊。0403之後隨即調查發現，板塊碰撞台灣島向西北微幅位移0.7公分，玉山山脈也因擠壓抬升了40餘公分。但0403地震的碰撞是否影響到中央山脈北端桃園復興山區？事隔半年至今一直未有直接證據。

0403地震確實是921大震後最強烈地震，以致0403之後餘震沒有停過，且都是接連的崩坍不斷的傳出災情，經常搶修時崩坍即已發生。但桃園雪霧鬧的崩山距離0403已近半年，且北橫復興山區崩坍民眾認知與蘇花板塊碰撞並不相同，雪霧鬧的崩坍若確與0403有關，那應該是台灣整個大地塊連動關係，因而對0403引發的地質、地殼變動應有更多聯想。

政府顯然也意會到0403地震影響的巨大，因而在內政部下成立「0403花東地震災後重建專案辦公室」，希望對0403大地震的肇因、影響及預防有系統性的深入探討，即便不可能防止下次同規模的地震發生，但從0403的教訓所做的補強措施，應該在日後震災時起些減災作用。

專案辦公室確實想務實、徹底的研究0403地震的肇因，初步提出的成果是分析近10年來花東超過規模6的地震其震源的相關性，發現如此中度以上地震其震源都密集發生在6個地區，接下來預定的工作是分析這6個震源集中區其地殼、地層破壞的程度…看來專案辦公室是想釐清花東重大地震的成因，但這幾天雪霧鬧事件發生後，各界直接的質疑是為什麼研究僅止於花東？

雪霧鬧崩坍事件充分指出台灣應視為是整個地塊，至少組成的花東、中央山脈等地塊有高度關連性，不能只著眼花東地塊的變化，更該研究整個台灣地塊的不可分割性，只有通盤、全局考量，才可能找出台灣整個地塊的特性，又該怎麼應對可能的強震天災？