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公共藝術增利益迴避條款 藝術家：資訊不透明 難避黑箱

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
文化部發布修訂全新版「公共藝術設置辦法」引發各界討論。聯合報系資料照
文化部發布修訂全新版「公共藝術設置辦法」引發各界討論。聯合報系資料照

文化部上月修正「公共藝術設置辦法」，增訂利益迴避條款專章，設置經費採分級管理，不過有藝術家質疑，資訊難以透明，且文化部也沒有設立檢舉管道，專章難以發揮功能；公共藝術採分級辦理也恐扼殺年輕藝術家機會。

台灣公共藝術制度執行已卅餘年，至去年底止共完成五五三七件作品，卻因設置流程複雜，引發「代辦」亂象。

文化部上月修法，新增利益迴避條款專章，明訂審議會委員不得再參與應審議的公共藝術計畫，公共藝術將採分級辦理，兩百萬以下案子，可由興辦機關（構）自行辦理多元形式的公共藝術。

一位曾長期參與公共藝術領域、不具名的退休藝術家表示，文化部雖增訂利益迴避條款專章，但公共藝術設置計畫書資訊難以透明，當藝術家提案進入決賽時，就算官方公告或公文也僅限競爭的團隊（或公司名稱），無法知悉其他入圍團隊裡隱藏了哪些有利益關係的藝術家在裡面，如何規避或糾舉也沒有明確管道。

該藝術家也提到，公共藝術採分級辦理後，恐怕會失去保護、扶植年輕藝術家的初衷。他舉例，兩百萬以下規模的案子多發生在學校，若是學校將兩百萬的預算，拆成四個、五十萬的案子，那豈不是一直拿去辦活動、研習營等就好？

新竹縣高峰國小美術老師郭原森也分享，兩百萬預算其實可以做出規模不小的公共藝術，更是年輕藝術家「練兵」的機會，以今年高峰幼稚園公共藝術計畫經費共五十二萬元，藝術家就做出長廿七米五、高三米八的大型牆面公共藝術作品。

文化部表示，中央及地方政府均設有公共藝術專責諮詢窗口，若有明確利益關係事證，檢舉人可向各審議機關或向文化部公共藝術官網具名檢舉，或向採購稽核小組或法務部調查局等單位舉發。

公共藝術 文化部 藝術家

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