「為戲劇張力改造 須承擔風險」

戲劇和文學可以以「虛構」為名，醜化和扭曲歷史人物嗎？就連武俠大師金庸，也因在擺明是「虛構」的武俠經典「神鵰俠侶」中醜化了歷史上真有其人的「尹志平」，遭受尹家後人的抗議，最終金庸在新修版中將尹志平改名並修改劇情。

曾創作歷史小說的小說家甘耀明表示，他尊重「聽海湧」創作團隊為了「戲劇的張力」而改動「真有所本」的歷史角色，但以歷史為背景的創作者也必須理解並承擔「藝術性超過現實」帶來的風險。

小說和戲劇將歷史人物醜化，最後顛覆了歷史人物的歷史形象，例子屢見不鮮。

如被「三國演義」描述為奸雄的曹操，不少研究者指出他其實是才智與品德不輸諸葛亮的英雄人物。電影「投名狀」中李連杰扮演影射奪義兄妻子遭刺殺的兩江總督馬新貽，歷史考證根本無奪妻之事，推測是當時的政敵透過戲曲「刺馬」醜化馬新貽形象，透過戲劇的渲染力，百年後世人仍認為馬新貽是小人。

金庸曾為尹志平改名

歷史和戲劇之間的道德議題，金庸可做為典範。「神鵰俠侶」多次搬上大小銀幕，劇中汙辱了女主角小龍女的全真教道士尹志平，歷史上真有其人，多年來金庸頻遭尹家後人與道教抗議。雖然大家都知道武俠小說肯定是虛構，但金庸最終還是大筆一揮，將尹志平改名為「甄志丙」，劇情也做了調整，不給讀者「對號入座」的機會。

「聽海湧」身為時代劇，上檔前宣傳稱做了扎實的歷史研究、強調劇中人物「真有所本」，上檔後卻讓提供史料的研究者發現醜化了他花心思研究的歷史人物。而相對於少人閱讀的歷史文獻，傳播力更廣泛的戲劇和小說往往會改變真實人物在公眾眼中的形象，「虛構」比歷史更有影響力。

「歷史和小說／創作是兩條線，有時平行，有時連結。」甘耀明表示，他寫到有根據的歷史人物時，不但劇情和姓名完全虛構，也不會強調「真有所本」，避免讀者對號入座。當創作者將「真有所本」的歷史人物改寫成劇中人物時，若為了戲劇的張力做大幅度變動，就必須有勇氣去承擔風險。

避讓讀者有曖昧聯想

曾寫作歷史小說、也擔任歷史小說評審的李敏勇指出，台灣的時代劇和歷史小說一樣，常常強調對歷史有所本，但劇情和細節卻又不忠於史實，讓讀者產生曖昧的聯想，有太多「應注意而未注意」之處。他認為，如果創作團隊強調「真有所本」卻又肆意改造，就必須有承擔責任的心理準備。