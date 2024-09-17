文史專家批聽海湧瞎編 發起侵權求償

公視時代劇「聽海湧」對於日據時代戰俘監視員生活的描述挨批「瞎編」，文史工作者徐宗懋提出「對『聽海湧』發起侵權求償提告贊助計劃」，打算向公視請求侵權賠償，也計畫重新出版文史工作者李展平於二○○五年出版的歷史著作「前進婆羅州─臺籍戰俘監視員」。

公視：不宜將兩人直接連結

公視回應，「聽海湧」製作團隊針對題材進行扎實研究，包括國內外學術研究成果、口述歷史、自傳回憶錄等，從中取材符合戲劇所需的元素及設定加以編寫創作。劇中羅進福為虛構人物，設定上是位從始至終都忠於中華民國，也心繫家人的角色，僅從真實歷史事件和人物啟發，並非紀錄片或傳記人物改編，因此從人物姓名、使用語言、經歷、結局，都是為戲劇設定與核心服務，與真實歷史的領事卓還來不同，不宜將兩人直接連結。

「聽海湧」號稱「時代劇」創收視佳績，還在台史博辦展覽。但徐宗懋找到「聽海湧」播出前後多篇媒體報導，導演孫介珩表示劇中角色「真有所本」，包括中華民國駐北婆羅洲山打根領事卓還來與古晉戰俘監視員柯景星。孫還提到因角色真有所本，因此創造角色時「避免呈現太煽情情節」。

徐宗懋指汙名化領事變漢奸

然而在劇中，參考卓還來的婆羅洲領事羅進福變成作偽證誣陷同胞的大漢奸，而現實中活了下來還任職聯合國的卓妻趙世平，劇中遭日軍汙辱殺害。他質疑，這些情節難道還不夠煽情？

李展平花了多年心血研究婆羅洲台籍戰犯戰俘監視員，並曾促成卓還來後代來台面見柯景星，感謝他「六十年前送蛋救命」卓妻趙世平。李展平指出，參考卓還來夫妻和柯景星的三個角色，是貫穿全劇的靈魂人物。「聽海湧」工作人員兩年前曾拜訪他說要做相關研究，他也提供史料與照片。「聽海湧」全台巡迴宣傳劇本書時，使用他提供的卓家後代與柯景星會面的照片強調「真有所本」，結果醜化歷史人物不說，公視還撇清說「不宜將兩人直接連結」。他表示，已透過友人聯絡卓家在美國後代，討論提出損害名譽法律訴訟。

公視強調製作團隊針對題材進行「扎實研究」，也被徐宗懋「打臉」。他指出，劇中三兄弟在海邊和日本女性朋友使用專業相機。但戰時台灣物資缺乏，照相機被列為宣傳機器與戰略物品，拍照需要總督府頒發的執照。全台只有廿二人擁有攝影執照。而會去當台籍戰犯戰俘監視員者都屬家境清寒，又怎買得起相機？