馬格蘭攝影通訊社攝影展 台北站20日起跑

中央社／ 台北16日電

以世界和平為願景，馬格蘭攝影通訊社與服裝品牌UNIQLO合作，於倫敦、東京、紐約等全球多個城市同步推出PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展，台北站20日開展。

馬格蘭攝影通訊社（MAGNUM PHOTOS）成立於1947年，知名紀實攝影師布列松（Henri Cartier-Bresson）為創辦人之一，旨在呈現第二次世界大戰後的紀實影像，時至今日拍攝主題更為廣泛，如宗教、貧窮、政治、政府與不同國家的慶典文化等。

UNIQLO在2022年推出PEACE FOR ALL慈善T恤計畫，今年最新3款設計與馬格蘭攝影通訊社跨界合作，由馬格蘭攝影通訊社社長密德爾（Cristina de Middel）攜手攝影師亞瑟（Olivia Arthur）及索貝瓦克（Lindokuhle Sobekwa），分別前往PEACE FOR ALL捐款受益組織支持的主要地區，包含越南、羅馬尼亞和衣索比亞。

密德爾今天透過新聞稿表示，其作品試圖重新喚起人們天生的創造力，這是每個人在孩童時期便具備的能力，能將一張紙變成船，或將一支鉛筆想像成火箭，「我相信，如果想要改變世界，必須提醒下一代，這個世界是可以被改造和改變的。」在越南與孩子們工作，自己也對未來充滿希望，從中獲得無比樂趣。

即將於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店同步展出的PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展，預計將透過63幅照片展現攝影師於當地支援行動的珍貴瞬間，並表達安然生活的期望，以及對於世界和平的願景。

「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展－台北」將從9月20日起於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店展出至11月30日。

UNIQLO 羅馬尼亞

延伸閱讀

冰山崩落、潭底大旱、都市熱島......在大學校園「看見」氣候危機

民進黨高捷辦攝影展惹議 台北捷運：禁展政治性議題

租借美麗島站給綠營遭罵不中立 高捷：初審非選舉活動

高捷禁政治活動 遭質疑「遇民進黨就轉彎」陳其邁說尊重

相關新聞

文史專家批聽海湧瞎編 發起侵權求償

公視時代劇「聽海湧」對於日據時代戰俘監視員生活的描述挨批「瞎編」，文史工作者徐宗懋提出「對『聽海湧』發起侵權求償提告贊助...

「為戲劇張力改造 須承擔風險」

戲劇和文學可以以「虛構」為名，醜化和扭曲歷史人物嗎？就連武俠大師金庸，也因在擺明是「虛構」的武俠經典「神鵰俠侶」中醜化了...

潘孟安母中秋節告別式 賴清德總統二度南下弔唁

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳8月31日辭世，享壽88歲，潘孟安陪伴在母親身旁，9月17日中秋節舉行家、公祭。潘孟安近...

得牌才有獎金？台灣學子國際論壇倡議運動員基本收入

隨著法國奧運落幕和體育及運動發展部將在明年成立，運動的重要性再次成為焦點。對台灣來說，參與這些全球性賽事攸關國家自豪感，...

照片看歷史／中國科學史學者李約瑟 1984年訪台

以「中國之科學與文明」一書享譽全球的英國皇家科學院院士、劍橋大學教授李約瑟博士，16日抵華訪問時表示，他的「中國之科學與文明」，全書決定共有7卷，他希望此生能完成這一套巨著。協助李約瑟寫作這本書的助理魯桂珍也陪同抵華...

審計部指涉違反ICERD計畫法規未公開 移民署：已更新管考

審計部報告指出，內政部辦理的「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）推動計畫」，截至今年6月底，仍有23項涉及違反I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。