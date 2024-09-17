馬格蘭攝影通訊社攝影展 台北站20日起跑

以世界和平為願景，馬格蘭攝影通訊社與服裝品牌UNIQLO合作，於倫敦、東京、紐約等全球多個城市同步推出PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展，台北站20日開展。

馬格蘭攝影通訊社（MAGNUM PHOTOS）成立於1947年，知名紀實攝影師布列松（Henri Cartier-Bresson）為創辦人之一，旨在呈現第二次世界大戰後的紀實影像，時至今日拍攝主題更為廣泛，如宗教、貧窮、政治、政府與不同國家的慶典文化等。

UNIQLO在2022年推出PEACE FOR ALL慈善T恤計畫，今年最新3款設計與馬格蘭攝影通訊社跨界合作，由馬格蘭攝影通訊社社長密德爾（Cristina de Middel）攜手攝影師亞瑟（Olivia Arthur）及索貝瓦克（Lindokuhle Sobekwa），分別前往PEACE FOR ALL捐款受益組織支持的主要地區，包含越南、羅馬尼亞和衣索比亞。

密德爾今天透過新聞稿表示，其作品試圖重新喚起人們天生的創造力，這是每個人在孩童時期便具備的能力，能將一張紙變成船，或將一支鉛筆想像成火箭，「我相信，如果想要改變世界，必須提醒下一代，這個世界是可以被改造和改變的。」在越南與孩子們工作，自己也對未來充滿希望，從中獲得無比樂趣。

即將於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店同步展出的PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展，預計將透過63幅照片展現攝影師於當地支援行動的珍貴瞬間，並表達安然生活的期望，以及對於世界和平的願景。

「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展－台北」將從9月20日起於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店展出至11月30日。