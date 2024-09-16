國中生不服管教拿電腦砸母…未成年虐老 半年通報近2千件

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聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
未成年虐老通報案件不斷增加，成為新隱憂。圖／聯合報系資料照片
未成年虐老通報案件不斷增加，成為新隱憂。圖／聯合報系資料照片

衛福部統計，老人保護案件逐年增加，更發現「新型態虐老」，未成年子女對家長或爺爺奶奶暴力事件增加，從111年開始統計的3300多件，隔年即上升至3400多件，今年一到六月通報1880件。未成年虐老目前無法規可讓受虐成人與施虐者分開，增加再次受暴機率，成為新隱憂。

單親家庭的小翔今年剛上國中，暑假終於有時間可與肩負家計的媽媽相處，兩人旅行期間，媽媽發現小翔不斷打手遊且邊玩邊罵，媽媽數度制止，但小翔卻用怒摔手機回應。兩人返家後，媽媽提醒小翔別太晚睡，小翔一怒之下，拿電腦主機丟向媽媽，一度揚言要對媽媽不利，媽媽嚇得報警，警方到場後，媽媽卻告訴警方「是誤報，沒事了」。

衛福部保護司長張秀鴛表示，過去虐老都認為是成年子女對長者的暴力對待事件，近年卻發現未成年子女對家長或爺爺奶奶施暴比率增加，且增加速度快，而現行法規在施暴的認知上，多將未成年當作「受害者」，沒料到未成年也有一天成為施暴者。

像兒少安置條例，就將未成年設定被暴力對待者才能進行安置，如今未成年成為施暴者，要將未成年與受虐家長或爺爺奶奶雙方分開，竟成難題。如果受虐家長因受到暴力對待，希望申請保護令，也因為未成年子女無經濟能力，沒辦法要求孩子離開現居地，被虐待的家長只能繼續與施虐未成年子女同住。

張秀鴛表示，近年未成年虐老事件增加，觀察到這類的未成年虐老有二大特色，一種是被家長溺愛或有注意力不集中、過動症的孩子，另一種為曝險少年，即曾持有毒品、槍械紀錄，或意圖犯罪未遂等。

特別是被家長溺愛的孩子，施暴機率大增，近期最常被通報的案例，都與管教約束時被暴力回擊有關，通常家長一開始都會認為是自己沒教好，不敢對外求助，發現自己已經無法教育孩子才會對外求助。

張秀鴛表示，由於未成年子女對長輩施虐案件不斷增加，各縣市皆有通報案例，今年要求各縣市社會局成立獨立的「APV小組（Adolescent to Parent Violence）」，依照個案狀況找出「安置解方」，有些施暴的未成年兒少在家中只怕爸爸或爺爺，社工依照個案情況，找到暫時可安置未成年的親友，降低未成年再次施虐情形。

不過，張秀鴛表示，現階段各縣市都還在嘗試找出解方，最快今年底或明年初將再召集各縣市討論，研議找出未來的標準作業流程。

● 老虐悲歌何解？更多報導請看：  

 

https://vip.udn.com/vip/story/121942/8223873

子女 未成年

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