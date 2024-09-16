敬師微電影上線 黃姵嘉演繹金門教師無條件陪伴故事

教育部推出113年敬師微電影「老師：一直陪伴在我們身邊的您」，取材自師鐸獎得主、金門縣中正國小教師李麗娟，由演員黃姵嘉主演，傳遞老師無條件陪伴、讓不可能成為可能的感人故事。

教育部今天發布新聞稿指出，113年敬師微電影「老師：一直陪伴在我們身邊的您」於今天起在教育部YouTube頻道上線，希望讓大眾更深入瞭解教師辛勞，也向所有默默耕耘老師們獻上深切感謝與敬意。

「老師：一直陪伴在我們身邊的您」，改編自師鐸獎得主金門縣中正國小教師李麗娟故事，由黃姵嘉領銜主演，藉由她與學生真情演繹，傳遞「是老師，讓不可能成為可能」核心訊息，期許觀眾感受到老師無條件默默付出，體會老師辛勞，進而向師長們表達最真摯感謝。

黃姵嘉在微電影中飾演的曉娟老師，沒有接觸過民俗舞蹈，在因緣際會下接手舞蹈隊指導老師任務，起初她有些猶豫，但看到學生們熱情與專注時，決定與他們一起克服挑戰。

微電影中的曉娟老師從零到有，自己設計口訣及動作，耐心帶領學生一次次練習，在學生遇到挫折時則給予支持，這種無條件陪伴，讓學生們獲得勇往直前的信心，成功參加舞蹈比賽，更獲得好成績，也收穫了屬於自己的夢想。