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聯合報一周大事9/8~9/14
國內
9日：第十七屆巴黎帕運閉幕，中華代表團寫下三銀、兩銅的近四屆最佳成績。
9日：環境部召開第五次碳費費率審議會，審議委員初步建議，一般費率起徵價格每公噸三○○到五○○元，預計二○三○年將調升到一二○○至一八○○元。
10日：新竹空軍基地編號二○四七單座幻象-二○○○戰機失去動力，在新竹外海墜海，飛官上尉謝沛勳跳傘後被海鷗救護機救起。
國外
9日：美國聯邦眾議院通過多項抗中法案，包括限制使用大陸無人機、禁止政府向大陸生技公司採購，以及「台灣衝突嚇阻法案」。
10日：美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普出席辯論會，兩人針對經濟、移民、墮胎等議題熱戰九十分鐘。
11日：美國八月消費者物價指數（ＣＰＩ）溫和攀升，但剔除食物與能源的核心指數意外回升，顯示居住成本漲勢升溫，使聯準會（Ｆｅｄ）本月大幅降息機率銳減。
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