聯合報一周大事9/8~9/14

基隆市私立二信高中學生是美展常勝軍，幕後有個臥虎藏龍的重要推手薛佰銘老師，他教藝術課程30多年，寫得一手好書法，曾在基隆市教師書法比賽連奪12年冠軍，創下紀錄。他的草書如行雲流水、楷書蒼勁有力，他還將這種豪放自在的書法技術，運用到打桌球的運動中，球友稱讚薛的桌球技術是「藝術豪放派」，書法運筆融入桌球揮拍，讓對打者難招架，桌球賽也常抱回獎盃。書法、桌球一靜一動，卻能相輔相成，讓人讚嘆。

2024-09-14 14:00