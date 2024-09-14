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打詐辦公室轉型指揮中心 加速跨部會協調拚分進合擊

中央社／ 台北14日電

行政院打詐辦公室今年轉型行政院打擊詐欺指揮中心，指揮官為內政部次長馬士元，執行秘書由警政署刑事局打詐中心大隊長黃國師擔任，力求協調跨部會加速精進打詐策略，達成分進合擊效果。

行政院打詐辦公室在去年5月底揭牌，今年8月27日轉型為指揮中心，強化執行力，持續推動識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐，由內政部負責教育宣傳面、NCC處理電信服務面、數發部著重數位經濟面、金管會主責贓款流向面，法務部則是偵查打擊面。

行政院打擊詐欺指揮中心由馬士元擔任指揮官，黃國師任執行秘書。馬士元受訪時表示，詐騙犯罪不斷變化，且已影響民眾生活及社會安定，政府打詐新作為責無旁貸，必須法律與技術並行。

組織面部分，馬士元表示，行政院打擊詐欺辦公室轉型為打擊詐欺指揮中心後，未來將協調跨部會加速精進打詐策略，達成分進合擊效果，並強化社會溝通、提高民眾防詐意識，共同守護民眾財產安全。

至於法制面，馬士元指出，感謝立法院今年陸續三讀通過詐欺犯罪危害防制條例、通訊保障及監察法、刑事訴訟法特殊強制處分專章及洗錢防制法等「打詐新四法」修法及立法，賦予相關機關更多管理及執法利器，為打詐工作立下重要里程碑。

技術面上，他說，打詐團隊正著手修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，規劃同步修正組織面、法制面及技術面。

打詐 詐欺

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