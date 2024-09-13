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土耳其台灣中心案 監院促修正公益勸募條例及配套

中央社／ 台北13日電
監察委員紀惠容。圖／聯合報系資料照片
監察委員紀惠容。圖／聯合報系資料照片

監委紀惠容今天表示，「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」募款遭衛福部要求返還案，調查發現公益勸募條例久未修正，未能符合當今網路世代，另群眾募資主管機關不明，建議政府盡速研修法令及相關配套措施。

前時代力量立委邱顯智2023年4月舉行記者會指出，2021年3月在貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約新台幣1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，在2021年3月衛福部通知屬違法勸募後，土耳其台灣中心先將發起人換成「國際人道與建築教育協會」，在專案因衛福部判定違法而下架後，2021年7月又跟貝殼放大公司簽訂「補充契約」，把發起人換成「土耳其政府機構－台灣雷伊漢勒世界公民中心」。

監察委員紀惠容、范巽綠、林盛豐透過新聞稿表示，監察院外交及國防、社會福利及衛生環境委員會聯席會於7月18日通過3人所提調查報告。本案調查源起，是因有人檢舉土耳其台灣中心在網路以集資方式勸募，違反公益勸募條例。

調查報告指出，目前已是網路世代，社群媒體或網路平台的集資活動屢見不鮮，而公益勸募條例公布施行至今，已超過17年未實質修正，在網路平台的「集資」或「勸募」之間，定義不明，引起諸多爭議。

監委表示，衛生福利部因無力管轄，只以不檢舉不處理方式應對。事實上，公益勸募條例法已有多位立法委員提出修正草案，衛福部宜與時俱進、彙整各方意見，盡速提出具前瞻性的修法版本，以符合目前網路發達世代所需。

監委說明，衛福部宜加強對捐款人的宣導，真正落實捐款人保護，並以完善的指導與協助體系，確保公益機構或團體在募款過程中能夠合法、透明運作，協助公益事業的發展。

監委指出，台灣做為國際社會的一份子，民眾有援外的意願與熱忱，然而基於防制洗錢或資恐所設立的金流管制，使國際援外無法直接轉匯，產生諸多困難，需要政府正視並提供適時的個案協助，以確保國際援外活動順利進行，實現全球公益。

監委提到，雖然公益勸募條例主管機關為衛福部，但群眾募資平台至今卻無明確主管機關及相關法令，如今網路群眾募資平台，已是近年快速發展的新興產業，規模日益龐大，相關爭議也日益增加，政府宜參考國際做法，強化相關法令規範，以維護募資產業健全發展與民眾權益。

公益 網路 衛福部

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