政府拚成立體發部 立委籲扶植新興與社區運動

行政院9日舉辦首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，民進黨立委吳沛憶等人今天邀請產官學界代表舉辦座談會，希望在「體發部」籌設的歷史時刻，政府應廣納各界意見，更要扶植新興運動及社區運動，要有國家政策。

行政院邀集體育界人士參與籌備體育暨運動發展部，9日舉行首場諮詢小組會議，引發各界討論。

為使未來的新部會能全方位促進運動發展，民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、何欣純、陳培瑜、張雅琳今天在立法院舉辦座談會，邀集霹靂舞、滑板、BMX極限單車、匹克球、極限運動、自由潛水，以及足球、棒球俱樂部的代表提供建議，教育部次長張廖萬堅、教育部體育署長鄭世忠與會。

長期關注街舞及滑板運動的吳沛憶表示，過去擔任台北市議員時多次與體育團體互動，發現國家的運動政策除了競技運動外，全民運動、社區運動也是重要的一環，現在政府要成立體發部，在此重要歷史時刻，希望廣納各界意見，包括社區運動發展日益蓬勃，應投入更多資源，也要對新興運動提供更多助力。

蘇巧慧指出，雖然體育不是她的強項，但「我是搭舞台的人」，要讓選手在台上發光發熱、讓喜歡運動的人找到適當的地方。在新興運動上，台灣應該積極與世界接軌，國家更應該有效投入資源支持，未來體發部成立後，也期待政府有更多支持措施，她會持續關注並推動台灣的新興運動發展。

何欣純說明，沒有基層選手就不會有國手，如何從基層選手中培育出國手、政府在各階段如何投入資源等，希望看到體發部有完整規劃，且社會各界也期盼體發部的成立，能有更多資源投注在基層體育發展。

陳培瑜提到，全新的體發部會如何看待兒少運動，怎麼讓政策視角可以走出過往的分工框架，將兒少視為整體，設計未來的社區運動政策，將是如何從小形塑台灣運動文化的第一步。

張廖萬堅致詞表示，雖然立法院這個會期是預算會期，但希望體育暨運動發展部的組織法能趕快通過，明年能順利掛牌。包括總統賴清德、行政院長卓榮泰等人都提到，這是一個全新的部會，不是單純的體育署升格。此外，很多人關心選手的未來，認為改變以前的運動組織文化很重要，因此他很重視菁英訓練與全民運動間關係。

關於新興運動部分，鄭世忠強調，籌備體育暨運動發展部的過程中，他想要做新興運動輔導科的概念，但何謂新興運動還在討論，不過這個概念是有的，請大家放心。