搶救少子化提升托育品質 綠委籲提高保母獎助金

多位民進黨立委今天與民間團體在立法院舉行記者會，呼籲政府提高保母獎助金，並依照收托的兒童人數，研擬分級加碼的獎助方式，以專案補助居家托育服務中心的業務費及新增人事費用，完善政府的育兒服務。

民進黨立委李坤城、陳秀寳、陳俊宇、林岱樺，與托育及就業政策催生聯盟、全國托育人員協進會上午在立法院舉行「龍年效應消失？搶救少子化 提升托育品質 正視居家托育褓姆需求 健全訪視社工勞動條件」記者會。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，台灣已維持20年超低生育率，多項國際研究證實，國家擴充公共托育服務是有效提升生育率的政策作為。

黃喬鈴指出，台灣托育服務的品質與量能都需要提升，目前台灣保母面臨嚴重年齡斷層，50歲以上占了6成以上，未來10年將屆齡退休，其次是，現在保母薪水不足以養家，造成年輕人不願意加入，專業人才又留不住，建議政府應翻倍加碼保母獎助金，由每年新台幣1萬2000元提高到2萬4000元，才能留住好人才。

在品質部分，黃喬鈴表示，政府今年將為居家托育服務中心的訪員及督導加薪，但也期盼政府解決訪員轉任督導後的起薪敘薪問題，以利訪員向上發展，深化專業累積。同時，給足居托中心的人事費與業務費，避免各縣市財政狀況不同，造成托育中心品質不一。

陳俊宇表示，中央應向地方政府取經，例如增加托育教具以及托育設備汰舊換新補助，不要讓保母與久任的居家托育人員，自掏腰包更新家中的托育環境。

陳秀寳指出，除了提升、增加保母獎助金，也應訂立吸引年輕人成為保母的從業獎勵與留任計畫，依照現行保母人力的年齡、每年新生兒數量預估保母人力需求，訂立吸引人才計畫，仿效日本「減少待機兒」計畫，超前布署為育兒家庭設想。

李坤城表示，應該從薪資結構，檢討改善居服中心督導與訪員的待遇，中央主管機關要定期與地方政府和居家服務中心盤點服務需求，隨著業務增加，專案補助居家托育服務中心業務費及新增人事費用，以完善政府育兒服務。