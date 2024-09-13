新南向菁英培育專班開學 林佳龍盼學生體驗台灣

外交部今天舉行「2024連結新南向菁英培育專班」五校聯合開學典禮，來自12國共105名學生將在台展開5個月的課程。外交部長林佳龍表示，盼學生透過課程與活動，能更了解台灣充滿活力的公民社會和民主的生活方式，以及對自由的尊重。

「2024連結新南向菁英培育專班」五校聯合開學典禮今天上午在外交部舉行，泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）、越南駐台代表武進勇（Vu Tien Dung）、紐西蘭商工辦事處副代表貝茨（Renee Bates）、印尼駐台副代表卓馬廷（Zulmartinof）等國駐台代表處也派員出席。

林佳龍以英文致詞表示，外交部自2022年啟動新南向菁英培育專班計畫，為新南向政策夥伴國家的獎學金得主開設為期5個月的課程，在醫學、生醫、半導體、農業等領域已培育117名人才。

林佳龍指出，外交部今年與5所大學合作，共有來自澳洲、柬埔寨、印尼、印度、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、泰國和越南12國，共105名獎學金得主，將在台灣進行為期5個月的「連結新南向菁英培育專班」，透過專業課程、華語課程和文化活動，將能更了解台灣對自由的尊重、充滿活力的公民社會和民主的生活方式。

林佳龍提到，過去擔任無任所大使、總統府秘書長時即提倡「數位新南向」，關鍵理念是透過台灣在半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊等五大信賴產業的優勢，加強與新南向地區國家的合作，未來數位新南向政策將在總合外交（integrateddiplomacy）下繼續推進，台灣與新南向國家可基於共同價值觀，在產業、資金、人才等領域加強合作。

林佳龍指出，人才發展對國家發展至關重要，在他擔任外交部長任內，外交部已經將台灣獎學金、國際青年大使、外交小尖兵的預算增加，目標是將計畫的規模擴大一倍，讓更多優秀的台灣青年受益，未來台灣與新南向國家年的青年交流也將更為密切。