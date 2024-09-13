美國立陶宛戰略聲明挺台 外交部將持續合作

美國立陶宛戰略對話昨天舉行，會後發表聯合聲明，強調維持台海和平穩定的重要性等。外交部今天表示，維護台海和平穩定已是國際共識，台灣將持續與理念相近國家攜手合作，強化經濟及社會韌性，共同對抗威權主義擴張。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）昨天與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在立陶宛首都維爾紐斯舉行第4屆印太戰略對話；會後發表聯合聲明，支持台灣與立陶宛建立強健經濟夥伴關係，以及支持台灣有意義參與國際論壇。雙方另針對中國持續在南海的挑釁作為表達關切，並強調維持台海和平穩定的重要性，反對透過武力或威脅方式片面改變台海現狀。

外交部指出，維護台海和平穩定已是國際共識，外交部歡迎立陶宛與美國等理念相近國家持續在國際場合表達關切，並以實際行動維護以規則為基礎的國際秩序；台灣將持續與等理念相近國家攜手合作，強化經濟及社會韌性，共同對抗威權主義擴張的威脅，以維護印太地區的民主、和平與繁榮。