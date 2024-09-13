證交所等遭網攻 政院嚴厲譴責國際駭客無端滋擾

台灣證券交易所、主計總處、兆豐金、彰化銀行等網站昨天陸續傳出當機，親駭俄客組織宣稱犯案。行政院今天嚴厲譴國際駭客對台灣等許多國家進行無端的網路滋擾，強調資安及國安單位都有掌握相關情資。

親俄羅斯的駭客組織NoName057近期宣稱已經對台灣政府發起分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，包括交通、地方政府財稅網站陸續都成為目標，台灣證券交易所、主計總處、兆豐金、彰化銀行等網站昨天下午陸續傳出當機、連不上網頁情況。數發部資安署昨天表示，是部分網站遭受分散式阻斷服務（DDoS）侵擾。

行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組回應表示，行政院嚴厲譴責國際駭客近期對包含台灣在內的各國進行無端網路滋擾、造成區域各國嚴重困擾，目前行政院國家資通安全會報召集人、副院長鄭麗君也已要求數位發展部資通安全署，密切掌握相關情況，協助各機關共同加強防護應變。

李慧芝說，政府資安及國安單位對國際駭客近日行為皆有掌握情資，並持續關注，同時也已經通知中央、地方各機關注意聯防，後續將持續透過國安單位協力各國應對網路威脅聯防應處，以維護整體資通訊安全。