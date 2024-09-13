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立委辦杜絕大麻氾濫公聽會 促落實反毒教育

中央社／ 台北13日電

國民黨立委賴士葆回應民眾陳情，今天在立法院召開「杜絕大麻氾濫」公聽會，邀請地方民代、學者專家與會討論，聚焦積極落實反毒教育。會中，法務部也重申立場，反對大麻除罪化。

公聽會上，賴士葆表示，大麻在台灣是二級毒品，但隨著國際出現大麻合法化的趨勢，更加令人擔心使用大麻成為毒品的高風險群體。他呼籲，積極落實反毒教育，並主張修法毒品危害防制條例，包括納入高中以下毒品危害防制教育課程至少2小時，以及提高罰則與刑期。

國民黨台北市議員曾獻瑩指出，以近3年台北市大麻毒品現況為例，施用及持有數量持續上升，而且有年輕化、白領化現象，他呼籲嚴格法規，加強反毒宣導，尤其應在校園加強宣導；預防重於治療，不要等到3年後再來看這問題，屆時恐看到非常可怕的趨勢。

台南市幸福城市發展協會理事長李伯利與會呼籲，加強反毒宣導的執行力道，他並建議反毒宣導的教材內容應多著墨。

台灣基督長老教會牧師、東海大學副教授陳尚仁指出，雖然台灣非常認真查緝大麻，但被抓到的施用及持有數量還是越來越多，這樣的趨勢令人擔憂，包括網路上有一些對大麻非常友好的言論，都不是正確的醫學知識，是不是應該讓這些錯誤的內容修正或下架。

相關部會今天派代表出席公聽會，蒐集各方意見。教育部次長葉丙成表示，反毒這件事情，教育部一直非常重視，如何讓學生知道毒品危害身心，以及涉及的法律責任，是教育部該承擔的責任。

法務部次長徐錫祥說，法務部的立場，絕對反對大麻除罪化，一定會全力查緝大麻吸食、種植或製造的犯罪行為。內政部警政署副署長李政曉也說，強力查緝大麻。

衛福部次長周志浩表示，衛生體系也會努力持續宣導，尤其保護兒少，嚴格執行法律。

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