荷蘭國會通過友台動議 外交部感謝

荷蘭國會眾議院昨天以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，內容提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議。外交部今天表示，時值第79屆聯合國大會召開之際通過動議，甚具意義，對此表達高度肯定及誠摯感謝。

荷蘭國會眾議院於昨天以150位眾議員中147位贊成的壓倒性票數通過友台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織。

外交部表示，該動議案另指出，中華人民共和國扭曲聯大第2758決議，並阻擋台灣的國際參與。台灣參與國際民航組織（ICAO）及世界衛生組織（WHO）等國際組織符合荷蘭的利益。

外交部提到，荷蘭國會是繼7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」及澳洲聯邦國會參議院通過相關動議後，全球第2個通過類似動議案的國家，並為歐洲國家首例。

外交部說明，此一友台議案由民六六黨（D66）眾議員、IPAC荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Patternote）等總計13位朝野跨黨派議員共同提出，是荷蘭眾議院於今年4月通過支持台灣國際參與，以及5月通過籲請荷蘭政府聯合歐盟及理念相近國家反對中國環台軍演與支持維護台海現狀的動議案後，第3度以實際行動支持台灣。