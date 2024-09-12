立委籲電信管理法納管IASP 阻兒少性剝削與詐騙洗錢

民進黨立委鍾佳濱等人今天表示，使用者只要透過非國內四大電信業者提供的網路服務，或是開啟相關VPN代理伺服器程式，便可瀏覽「創意私房」，呼籲主管機關應納管網際網路接取服務提供者（IASP），以阻絕兒少性剝削及詐騙洗錢等不法行為。

受邀出席記者會的國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員曾柏升表示，為檢討修正電信管理法，NCC已成立修法工作小組，關於IASP納管修法，包括納管目的、義務範圍等，會在修法工作小組研議。

網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，引發社會討論。

民進黨立委鍾佳濱、林月琴與陳素月今天在立法院召開記者會指出，台灣網路資訊中心封阻「創意私房」，但相關政策出現瑕疵，因為當使用者透過非國內四大電信業者提供的網路服務，或是開啟相關VPN代理伺服器程式，就可瀏覽該網站。

鍾佳濱說明，目前電信管理法對於提供網路接取服務採自願登記制，造成現有IASP數量未明，主管機關無法通知所有IASP執行限制接取，致民眾仍能接取不法網站的執法漏洞，因此應將相關業者納入管理，他也提出電信管理法修法版本，希望阻絕兒少性剝削及其他不法交易行為。

林月琴表示，台灣針對兒少網路使用安全上，需要更為積極主動的立法管理，也可參考國外立法例，例如英國的線上安全法、紐約州的防止成癮性內容剝削兒童法等，都值得借鏡。

陳素月強調，封網未完全落實，透過二類電信或虛擬私人網路VPN就能持續看到性影像，不僅無法遏止網路性犯罪，在各項網路詐騙、洗錢防治上也形成諸多漏洞，她會連署支持修法納管。