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不認容積率有圖利 新竹馬偕院長：兒醫圖利市民及孩子

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹馬偕醫院院長翁順隆不認為兒童醫院有圖利之嫌。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹馬偕醫院院長翁順隆不認為兒童醫院有圖利之嫌。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹馬偕醫院院長翁順隆面對多日來新竹市立馬偕兒童醫院因容積率暴增而鬧出的爭議，首度公開回應「不予置評」，不過他也私下認為，兒童醫院不是賺錢的醫院，若要說被質疑有被圖利，那圖利的就是市民及孩子。

翁順隆對於昨天上午新竹地檢署發布聲明指出，新竹馬偕兒童醫院容積率問題，全案查無具體違法情事、已簽結。他說「尊重判決、不予置評」。

翁順隆今天上午出席馬偕醫院與清華大學合作活動，活動雖是以醫療合作項目為主軸，不過因近日馬偕兒童醫院爭議未止息，因此媒體也在會後向翁順隆了解想法，翁順隆並未直接公開在鏡頭前回應，但仍有私下表達個人想法。

他提到，馬偕兒童醫院根本不是賺錢的醫院，是救人命的醫院，若要說圖利，就是圖利兒童及市民。他還指出，馬偕兒童醫院是BOT案，最後土地及建物仍要歸還新竹市政府所有，若圖利也是圖利市政府。他希望爭議能就此平息，讓醫療回歸專業而非政治。

容積率 新竹 馬偕醫院

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