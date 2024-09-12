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2024傳善論文百萬首獎 AI領域成為社福最佳解方

文／ 陳永泰公益信託 提供

從上百篇論文中，獲得評審青睞的前十名入圍者與陳永泰公益信託王景賢總幹事(右六)合影。學生由左至右為:李毓璘、黃木擇、徐郁雯、黃苑笙、賴睿伶、丁玉珍、廖偉迪、張簡卉筑、周漢威、徐瑜涓。 圖／陳永泰公益信託 提供
從上百篇論文中，獲得評審青睞的前十名入圍者與陳永泰公益信託王景賢總幹事(右六)合影。學生由左至右為:李毓璘、黃木擇、徐郁雯、黃苑笙、賴睿伶、丁玉珍、廖偉迪、張簡卉筑、周漢威、徐瑜涓。 圖／陳永泰公益信託 提供

「頂天的研究需要落地執行才能發揮更大的影響力」。陳永泰公益信託設立「傳善論文獎」，2024年首屆與承辦單位輔仁大學社會創新與非營利組織研究中心合作，期望引領多元學術及教育界重視社福議題，讓各類系所目光可以關注到社福界的實務需求。跨領域專業有助於機構運作效能提升，使社福機構的服務專業充分發揮、讓弱勢族群得到更好的優質服務。

傳善論文獎決選發表會將於9月5日假臺大醫院國際會議中心舉辦，本次參賽來自33所大學、包含24類不同領域系所，上百篇碩博士論文經歷不同階段，評選出30篇入圍論文，僅前10名可於現場發表並參與評委提問。最終由現場近9成社福實務工作者、學生和老師近200位投票，選出心中最落地的論文，獎項分別有特優獲100萬元、優等50萬元及佳作10萬元。輔仁大學社創與非營利組織研究中心吳宗昇主任表示，「這是全台第一次由現場投票來選出前三名的論文獎，如此更能串起學術與實務的交流。」

2024年傳善論文獎特優百萬首獎由臺灣大學政治學系丁玉珍同學獲得，優等兩位分別為政治大學公共行政學系賴睿伶同學及政治大學社會工作研究所廖偉迪同學獲得。本次特優丁玉珍探討「公共治理與人工智慧的交引纏繞— 行動者網絡理論分析途徑」，使用多重研究方法，分析國內外共12個案例，提供如何使用AI提升組織治理能力，並彌補弱勢對象能力落差，如身障者運用AI可優於一般人員的工作表現。現場參與者依據對社福組織最易落地執行、最具創新、及對整體社會最有用的三大觀點來投票，此篇論文獲得最高票，激起現場參與者共鳴，榮獲傳善論文獎特優獎項。

評審委員台大社工系馮燕名譽教授表示樂見這次投稿的論文包含了跨領域的投入，對社福界帶來更多創新的建議，相信對社福機構未來可以有更多的啟發；政大企業管理學系樓永堅教授分享在時代的趨勢之下，社福的發展也要隨之變化，這一次論文中不少提及AI概念以及知識管理，對未來非營利組織在建構藍圖以及知識的傳承有極大的助益；中正大學社會福利學系吳明儒教授特別鼓勵社福學生及實務工作者，以實務經驗投入理論研究，讓現場與學術有更多的對話。

陳永泰公益信託王景賢總幹事開場分享時表示，辦理傳善論文獎，主要目的是要推動多元能力進社福。因為社福機構的服務專業能夠發揮多少?取決於社福發展趨勢、組織內部管理、外部溝通等三大面向影響，而這些都需要多元的學術領域的協助，社福界才能加速往下一個世代邁進、進而創造更大服務效益。明年傳善論文獎將持續辦理，期待能夠有更多類型的學術目光來關注社福機構的實務需要，串起多元學術界與社福實務界的交流與合作，讓社會往更好的方向大步邁進。

2024傳善論文獎特優百萬首獎由臺灣大學政治學系丁玉珍獲得，探討AI與公共治理協力。 圖／陳永泰公益信託 提供
2024傳善論文獎特優百萬首獎由臺灣大學政治學系丁玉珍獲得，探討AI與公共治理協力。 圖／陳永泰公益信託 提供

2024傳善論文獎決選發表會近200位社福實務工作者、學生和老師參與投票選出前三名。 圖／陳永泰公益信託 提供
2024傳善論文獎決選發表會近200位社福實務工作者、學生和老師參與投票選出前三名。 圖／陳永泰公益信託 提供

傳善論文獎決選發表會邀請到五位評審委員針對十篇論文各別提問，委員分別有輔大吳宗昇主任、中正大學吳明儒教授、臺大馮燕名譽教授、政大樓永堅教授、臺大劉康慧教授。 圖／陳永泰公益信託 提供
傳善論文獎決選發表會邀請到五位評審委員針對十篇論文各別提問，委員分別有輔大吳宗昇主任、中正大學吳明儒教授、臺大馮燕名譽教授、政大樓永堅教授、臺大劉康慧教授。 圖／陳永泰公益信託 提供

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