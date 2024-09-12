快訊

買AirPods 4還是AirPods Pro 2？1圖看差異 1500元差價多了聽力健康、適應式音訊

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

共同體現台北城市願景！冠德民權東注入永續力 為敦北商圈帶來新風貌

文／ 邱劭霽 提供

台北是一座不斷改變的城市，在新舊共生中前行，如今ESG時代來臨，鄰近國境大門松山機場的敦北商圈華麗轉身，展現全新的永續風貌。

敦北商圈是台北最早發展的商圈之一，生活機能發展成熟。在良好的商圈機能基礎上，由冠德建設出資興建的「松山民權東公辦都更案」（以下簡稱「冠德民權商辦大樓」），屆時一棟頂級綠建築商辦聳立於此，為松山地區注入新的活力，形成產業聚落，帶動在地商業更趨活絡。

冠德民權商辦大樓預計2025年完工，頂級綠色商辦將為在地注入永續力。 圖／冠德建設 提供
冠德民權商辦大樓預計2025年完工，頂級綠色商辦將為在地注入永續力。 圖／冠德建設 提供

當老城區遇上創新 形塑獨樹一格的敦北商圈再造

從民權東路轉進巷弄，映入眼簾的是綠意盎然的公園、有年代感的老屋，有些家門口豎立著青天白日滿地紅旗，不時隨風飄揚。這裡是緊鄰敦北商圈的民福里社區，曾是駐紮6個軍種的眷村。

「我們這邊算是台北發展相對早的城區，可惜的是許多老屋一直沒有改建，導致區域無法發展起來。」民福里里長李麗容感嘆，不僅影響居住安全，還衍生環境髒亂的問題，居民們一直期盼在地能夠活化，擁有更完善的建設。

一年前，致力於培育青年世代的社區型公益組織「台灣相信世代發展協會」（以下簡稱「相信世代」）主動聯絡李麗容里長，雙方一拍即合，共同發起「國境之門青年藝術基地計畫」，透過青年藝術家駐地創作，將靠近松山機場的老城區打造成全新面貌。

民福里里長李麗容（左）與台灣相信世代發展協會創辦人王友華（右）。 圖／江建泰 攝影
民福里里長李麗容（左）與台灣相信世代發展協會創辦人王友華（右）。 圖／江建泰 攝影

在雙方努力下，社區環境煥然一新，除了綠地美化和老屋改造等硬體改善，相信世代攜手志工發行新穎設計的社區報紙、舉辦手作活動和語言課程，讓長輩們與年輕人樂在其中，拉近不同世代之間的距離。

漫步在附近公園，你會驚喜發現藍色小狗「福福」悠閒地在草地上伸懶腰，模樣可愛逗趣；在松山機場附近的閒置空地，能看到童趣盎然的大型壁畫描繪小男孩把玩著紙飛機，與空中飛機的起降相映成趣。這些作品皆出自青年藝術家奧斯卡（Oscar Tsai）之手，為區域發展增添不少趣味色彩。

相信世代創辦人王友華認為，這些創意不僅美化環境，某種程度上也推廣城市外交，曾經有外國朋友從機場出來，路過這處美麗街區，都不禁讚嘆「台北真是一座令人驚喜的城市」。

青年藝術家奧斯卡的藝術創作總能吸引過路人的目光。 圖／奧斯卡Oscar Tsai 提供
青年藝術家奧斯卡的藝術創作總能吸引過路人的目光。 圖／奧斯卡Oscar Tsai 提供

相信世代 University Cafe 牆上掛著「民福里社區生活地圖」，是與里長一同構想的發展藍圖。 圖／江建泰 攝影
相信世代 University Cafe 牆上掛著「民福里社區生活地圖」，是與里長一同構想的發展藍圖。 圖／江建泰 攝影

新一代綠色商辦典範 3大主軸推動永續社會責任

商圈再造除了文化注入凝聚意識，另一關鍵則是引進更多商業資源，加速活絡腳步。「冠德民權商辦大樓」將於2025年落成，一座地上15層、地下4層的的頂級綠色商辦坐落於民權東路上，毗鄰松山機場，預計將形成產業聚落，吸引重視辦公室地段及追求淨零轉型的企業進駐，同時也能促動更多商業機能的注入，讓新舊激盪出嶄新商圈面貌。

「企業的力量非常重要，冠德建設來了以後，我們很希望跟冠德一起合作，讓這裡變成台北市的新亮點。」王友華說，眼神流露對未來的期待。

冠德民權商辦大樓秉持城區共生理念，以「低碳再生」、「智慧賦能」、「在地活化」三大ESG主軸進行規劃，建築設計攜手株式會社日本設計（NIHON SEKKEI, INC.），借鑒東京代表性的都市更新案「六本木之丘」（Roppongi Hills）及「麻布台之丘」（Azabudai Hills），以大樹為形象，地面、陽臺與屋頂高度綠化，巧妙融匯成共享休憩的「根」、可供駐足「枝」及登高瞭望的「樹冠」，從遠處看宛如一棵隱身城市的大樹，是與自然完美相容的複合式空間。

冠德民權商辦大樓採用多項低碳與智慧技術，包括循環建材、節能電梯、室內LED照明、溫濕度偵測連動空調，以及智慧化監控與系統整合等，不僅與土地共好，更為城市減碳貢獻一份心力。

也因此被譽為新一代「綠色商辦典範」的建築，榮獲國際級獎項 International Property Awards 的「Best Office Development Taiwan 2024」五星首獎肯定，並規劃取得LEED白金級標章、鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、鑽石級碳足跡標章、1+級低碳建築標章、耐震標章等6大建築認證。

從遠處看冠德民權商辦大樓，建築立面與周遭環境處處充滿綠意。 圖／冠德建設 提供
從遠處看冠德民權商辦大樓，建築立面與周遭環境處處充滿綠意。 圖／冠德建設 提供

同時，更以「樹木年輪」的設計概念，內部的公益回饋設施與空間提供不同時段、不同時期的活動使用，使社會影響力環環相連，如年輪般越長越大。例如，一樓戶外空間結合休憩花園與老樹廣場，成為附近居民和上班族的休閒、遊憩及社交場所；高樓層部分空間設置「材料圖書館」（Material Library），兼作開放工作空間及展覽空間，亦可舉辦專題講座與論壇，促進產業人才的交流合作。

「很多居民都相當期待，相信冠德會是我們松山區的代表作。」李麗容期許冠德民權商辦大樓能創造鄰里共好，而當國內外知名企業相繼進駐，隨之而來的商業設施、上班人潮都將進一步助益街區繁榮。

冠德3.0打造複合式城區 助力實現台北永續城市

在民福里與相信世代的合作下，社區氣氛從此不一樣。王友華強調，硬體建設固然重要，但「軟體」才是真正驅動區域發展的核心資產，得以深化人與人的情感連結，創造城市發展的動力。

對冠德建設而言，「軟體」同樣是未來發展的重點。冠德1.0階段專注於優質的住宅設計，2.0階段開始思考如何與區域發展互動，如今進入3.0階段，冠德以永續發展為核心，啟動複合式城區經營新模式，將低碳、智慧化、數位化導入建築設計，同時積極推動結合辦公、商業與住宅的複合式城區，讓城市與生活場域有更多發展可能。

當眾多好事成事，才能成就更美好的城市。民福里的創新改造成為台北社區發展的典範，日後有冠德民權商辦大樓的加入，以綠建築商辦為起點，擴展鄰里共好、商圈活絡的力量，助力實現台北「宜居永續城市」的宏大願景。

【冠德民權商辦大樓】
敦北商圈｜一層一戶｜741坪
諮詢專線：02-2378-8989
官方網站：www.kindom.com.tw/greenhub

相關新聞

【聯合73】從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

法醫為死者發聲，與檢警一起追查真相，也在死者身上，看到台灣正在惡化、加劇的社會悲歌。《聯合報》專訪4位法醫師，訴說不同生命階段的社會悲劇，剖析問題、尋找解方。

大武山腳下40年漫畫租書店 大改造成社區藝文平台

漫畫租書店是許多人童年回憶，還記得小時候放學總往租書店跑，滿牆書架擺滿漫畫、武俠，言情小說，搶先翻閱最新上架的續集，新出的快報，內閱要跟老闆排隊預約，但隨著網路世代興起，漸成為夕陽產業。 屏東內埔鄉龍泉村近40年「心傳租書社」，老闆的小女兒蔡欣穎不捨租書店淹沒在時代洪流，她與父母親討論，將租書店空間大改造，成為社區藝文交流平台，規畫藝文講座，推廣當代台灣漫畫作品，在非山非市鄉下，期望租書店能成為傳播知識入口平台。

u故事／年輕型失智症挑戰：在記憶中迷失 巷弄咖啡廳營造理解與包容

「只需要說慢一點，他仍理解這個世界。」來自年輕型失智者的家屬心聲，盼望外界能夠對失智者多一分理解與包容。在醫學上，65歲...

照片看歷史／1954年救濟大陸水災 北市婦女隊上街勸募

1954年6月到9月中國大陸長江中下游、淮河流域發生水災，農田受淹4755萬畝，受災人口1888萬人，死亡3.3萬人。1954年9月12日，台北市各界婦女救濟大陸水災勸募隊180餘人，當日上午9時半在婦聯總會分乘專車四輛出發，前往各區展開勸募工作，並配合廣播車一輛巡迴全市廣播勸募，於下午5時結束，即邀約各婦女團體負責人、救總人員、記者等在婦聯會孺慕堂開箱統計勸募所得款項。由婦聯會委員錢用和、皮以書、唐國楨3人監督清點，共得1萬3433元5角，另有港幣1元，美金1角。

國光電廠燃氣機組 環評通過

環境部環評大會昨審查國光電廠在桃園龜山區興建燃氣複循環機組環評案，今年六月已通過初審，在環委要求開發單位釐清減碳目標，以...

廣角鏡／核安演習 模擬新北石門成孤島

行政院核安會會同新北市府等昨在核一廠附近舉行「核安第卅號演習實兵演練」，模擬核一廠除役後發生核事故，加上嚴重道路中斷，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。