共同體現台北城市願景！冠德民權東注入永續力 為敦北商圈帶來新風貌

台北是一座不斷改變的城市，在新舊共生中前行，如今ESG時代來臨，鄰近國境大門松山機場的敦北商圈華麗轉身，展現全新的永續風貌。

敦北商圈是台北最早發展的商圈之一，生活機能發展成熟。在良好的商圈機能基礎上，由冠德建設出資興建的「松山民權東公辦都更案」（以下簡稱「冠德民權商辦大樓」），屆時一棟頂級綠建築商辦聳立於此，為松山地區注入新的活力，形成產業聚落，帶動在地商業更趨活絡。

冠德民權商辦大樓預計2025年完工，頂級綠色商辦將為在地注入永續力。 圖／冠德建設 提供

當老城區遇上創新 形塑獨樹一格的敦北商圈再造

從民權東路轉進巷弄，映入眼簾的是綠意盎然的公園、有年代感的老屋，有些家門口豎立著青天白日滿地紅旗，不時隨風飄揚。這裡是緊鄰敦北商圈的民福里社區，曾是駐紮6個軍種的眷村。

「我們這邊算是台北發展相對早的城區，可惜的是許多老屋一直沒有改建，導致區域無法發展起來。」民福里里長李麗容感嘆，不僅影響居住安全，還衍生環境髒亂的問題，居民們一直期盼在地能夠活化，擁有更完善的建設。

一年前，致力於培育青年世代的社區型公益組織「台灣相信世代發展協會」（以下簡稱「相信世代」）主動聯絡李麗容里長，雙方一拍即合，共同發起「國境之門青年藝術基地計畫」，透過青年藝術家駐地創作，將靠近松山機場的老城區打造成全新面貌。

民福里里長李麗容（左）與台灣相信世代發展協會創辦人王友華（右）。 圖／江建泰 攝影

在雙方努力下，社區環境煥然一新，除了綠地美化和老屋改造等硬體改善，相信世代攜手志工發行新穎設計的社區報紙、舉辦手作活動和語言課程，讓長輩們與年輕人樂在其中，拉近不同世代之間的距離。

漫步在附近公園，你會驚喜發現藍色小狗「福福」悠閒地在草地上伸懶腰，模樣可愛逗趣；在松山機場附近的閒置空地，能看到童趣盎然的大型壁畫描繪小男孩把玩著紙飛機，與空中飛機的起降相映成趣。這些作品皆出自青年藝術家奧斯卡（Oscar Tsai）之手，為區域發展增添不少趣味色彩。

相信世代創辦人王友華認為，這些創意不僅美化環境，某種程度上也推廣城市外交，曾經有外國朋友從機場出來，路過這處美麗街區，都不禁讚嘆「台北真是一座令人驚喜的城市」。

青年藝術家奧斯卡的藝術創作總能吸引過路人的目光。 圖／奧斯卡Oscar Tsai 提供

相信世代 University Cafe 牆上掛著「民福里社區生活地圖」，是與里長一同構想的發展藍圖。 圖／江建泰 攝影

新一代綠色商辦典範 3大主軸推動永續社會責任

商圈再造除了文化注入凝聚意識，另一關鍵則是引進更多商業資源，加速活絡腳步。「冠德民權商辦大樓」將於2025年落成，一座地上15層、地下4層的的頂級綠色商辦坐落於民權東路上，毗鄰松山機場，預計將形成產業聚落，吸引重視辦公室地段及追求淨零轉型的企業進駐，同時也能促動更多商業機能的注入，讓新舊激盪出嶄新商圈面貌。

「企業的力量非常重要，冠德建設來了以後，我們很希望跟冠德一起合作，讓這裡變成台北市的新亮點。」王友華說，眼神流露對未來的期待。

冠德民權商辦大樓秉持城區共生理念，以「低碳再生」、「智慧賦能」、「在地活化」三大ESG主軸進行規劃，建築設計攜手株式會社日本設計（NIHON SEKKEI, INC.），借鑒東京代表性的都市更新案「六本木之丘」（Roppongi Hills）及「麻布台之丘」（Azabudai Hills），以大樹為形象，地面、陽臺與屋頂高度綠化，巧妙融匯成共享休憩的「根」、可供駐足「枝」及登高瞭望的「樹冠」，從遠處看宛如一棵隱身城市的大樹，是與自然完美相容的複合式空間。

冠德民權商辦大樓採用多項低碳與智慧技術，包括循環建材、節能電梯、室內LED照明、溫濕度偵測連動空調，以及智慧化監控與系統整合等，不僅與土地共好，更為城市減碳貢獻一份心力。

也因此被譽為新一代「綠色商辦典範」的建築，榮獲國際級獎項 International Property Awards 的「Best Office Development Taiwan 2024」五星首獎肯定，並規劃取得LEED白金級標章、鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、鑽石級碳足跡標章、1+級低碳建築標章、耐震標章等6大建築認證。

從遠處看冠德民權商辦大樓，建築立面與周遭環境處處充滿綠意。 圖／冠德建設 提供

同時，更以「樹木年輪」的設計概念，內部的公益回饋設施與空間提供不同時段、不同時期的活動使用，使社會影響力環環相連，如年輪般越長越大。例如，一樓戶外空間結合休憩花園與老樹廣場，成為附近居民和上班族的休閒、遊憩及社交場所；高樓層部分空間設置「材料圖書館」（Material Library），兼作開放工作空間及展覽空間，亦可舉辦專題講座與論壇，促進產業人才的交流合作。

「很多居民都相當期待，相信冠德會是我們松山區的代表作。」李麗容期許冠德民權商辦大樓能創造鄰里共好，而當國內外知名企業相繼進駐，隨之而來的商業設施、上班人潮都將進一步助益街區繁榮。

冠德3.0打造複合式城區 助力實現台北永續城市

在民福里與相信世代的合作下，社區氣氛從此不一樣。王友華強調，硬體建設固然重要，但「軟體」才是真正驅動區域發展的核心資產，得以深化人與人的情感連結，創造城市發展的動力。

對冠德建設而言，「軟體」同樣是未來發展的重點。冠德1.0階段專注於優質的住宅設計，2.0階段開始思考如何與區域發展互動，如今進入3.0階段，冠德以永續發展為核心，啟動複合式城區經營新模式，將低碳、智慧化、數位化導入建築設計，同時積極推動結合辦公、商業與住宅的複合式城區，讓城市與生活場域有更多發展可能。

當眾多好事成事，才能成就更美好的城市。民福里的創新改造成為台北社區發展的典範，日後有冠德民權商辦大樓的加入，以綠建築商辦為起點，擴展鄰里共好、商圈活絡的力量，助力實現台北「宜居永續城市」的宏大願景。

【冠德民權商辦大樓】

敦北商圈｜一層一戶｜741坪

諮詢專線：02-2378-8989

官方網站：www.kindom.com.tw/greenhub