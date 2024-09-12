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u故事／年輕型失智症挑戰：在記憶中迷失 巷弄咖啡廳營造理解與包容

聯合報／ 記者 董子誠 何柔嫺 台北即時報導
65歲前罹患失智症者被歸類為年輕型失智症，然而在台灣，30歲到64歲失智症人口盛行率為千分之一，約有1.4萬人為年輕型失智者。記者董子誠／攝影
65歲前罹患失智症者被歸類為年輕型失智症，然而在台灣，30歲到64歲失智症人口盛行率為千分之一，約有1.4萬人為年輕型失智者。記者董子誠／攝影

「只需要說慢一點，他仍理解這個世界。」來自年輕型失智者的家屬心聲，盼望外界能夠對失智者多一分理解與包容。在醫學上，65歲前罹患失智症者被歸類為年輕型失智症，然而在台灣，30歲到64歲失智症人口盛行率為千分之一，約有1.4萬人為年輕型失智者。

「歡迎光臨，裡面請坐喔謝謝！」年輕型失智者吳正邦，對每一個顧客小心翼翼詢問著，不定時語句中伴隨著「對不起。」計算機前顫抖的雙手，正在計算著收帳後找錢的金額數字，「有時候會怕客人不舒服啊，會比較不好意思啊這樣子，要讓自己的腦部稍微清醒一點」吳正邦受訪表示。

隱藏巷弄間咖啡廳Young記憶會館，這裡員工與來往客群步調不同於商業咖啡廳，取而代之，更多的是緩慢平穩的謹慎與耐心回應。咖啡館內，內外場充滿著色彩繽紛的便利貼標記，將每一個工作流程細心拆解成小步驟，仔細排列拼貼於每一個工作場景。Young記憶會館透過「職務再設計」結合失智症支持服務機構，在平日安排輕中度失智者課程，假日則開放營業由失智者透過訓練提供餐飲服務，透過這樣的結合進而達到社會倡議功能，增進社會大眾對失智議題友善度。

長庚醫院神經內科醫師徐文俊表示，失智症有年輕化趨勢，發病年齡逐漸提早，臨床觀察門診年輕型失智症病患約佔10%左右，比例上分別為退化性額顳葉型失智症，外傷型通常來自交通意外。「透過職能治療師，職務再設計，把工作SOP拆解細項執行，這樣年輕型失智者就能夠重新發揮能力。」徐文俊表示，年輕型失智症家庭更為弱勢，家庭人口數較少且本該處於經濟上升發展期，因此，照護伴隨著大量時間體力經濟需求，照護者肩負更多照顧重擔。

長期分擔內場支援，台灣失智症協會副秘書長余黛薇表示，失智症並非無法學習，「其實我們很多失智者在生病之後，會經歷非常多挫敗經驗，譬如說大家可能一直說"你怎麼又忘記了？"他有可能不記得你要他做的事，可是他會一直記得，你一直說他老是忘記。」

吳正邦妻子陳欣儀替吳正邦擦拭兩頰汗水，她回憶起先生的生病歷程，「這段路程我們走了好長，但是我們不氣餒對不對？」「現在就是把傷口抹平。」更感嘆地向我們說，「如果有一天他把我忘記，那也沒關係，我在他心裡曾經存在過。畢竟這是我們一起走過的人生旅程，誰先忘了誰其實不是那麼重要的。」

65歲前罹患失智症者被歸類為年輕型失智症，然而在台灣，30歲到64歲失智症人口盛行率為千分之一，約有1.4萬人為年輕型失智者。記者董子誠／設計
65歲前罹患失智症者被歸類為年輕型失智症，然而在台灣，30歲到64歲失智症人口盛行率為千分之一，約有1.4萬人為年輕型失智者。記者董子誠／設計

咖啡廳 失智症

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