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迎向「碳有價」時代…中信銀、工研院 攜手辦淨零永續論壇

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中國信託銀行昨攜手工研院在高雄舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以「淨零減碳新世代」為主題，探討台灣產業如何因應「碳有價」時代，並從國際趨勢觀察解析淨零永續的三支箭─綠色新政、綠色經濟及綠色金融，協助產業化危機為轉機並發展商機，線上線下逾三千人共襄盛舉。

中信銀行副董事長詹庭禎表示，中信銀去年主辦離岸風電專案融資聯貸案累計超過四千一百億元，為台灣規模最大，今年也率先國內同業對齊國際三大貸款協會發布「全球綠色貸款準則」並取得會計師確信，提供全球企業客戶永續轉型所需資金。

出席論壇的環境部長彭啓明說，今年碳費制度先行，政府會積極成為氣候淨零的整合者與推動者，協助產業體質調整及提升國際永續競爭力，並結合綠色金融的力量，帶動綠色產業、綠色人才及綠色工作。高雄市副市長羅達生指出，高雄市從法規、金融、人才、技術及市場行銷五大面向一條龍式發展淨零產業鏈，攜手產業從碳流轉金流，共同備戰淨零新經濟發展。

中信銀行總經理楊銘祥也感謝奇美實業、中鋼和日月光等重要夥伴分享產業鏈大帶小淨零減碳的實務。此次論壇更安排「永續金融」、「政策貸款」、「碳權計畫」、「淨零路徑」及「轉型諮詢」五大諮詢門診與企業一對一交流，並設置體驗沙龍展示永續金融與淨零技術及平台服務，提供企業多元減碳方案。

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