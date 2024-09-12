國光電廠燃氣機組 環評通過

環境部環評大會昨審查國光電廠在桃園龜山區興建燃氣複循環機組環評案，今年六月已通過初審，在環委要求開發單位釐清減碳目標，以及營運期間氮氧化物年排放總量限值等，通過環評大會。

國光電廠位於龜山區中油煉油廠區的先進燃氣複循環機組計畫，開發面積約六點四八公頃，規畫興建約一二○萬瓩的燃氣複循環機組。

環評大會昨審查「國光電廠興建先進燃氣複循環機組計畫環境影響說明書」，開發單位、國光電力公司表示，氣渦輪機組目前原廠測試混氫燃燒最大比率約百分之十五，將依台電簽訂購售電合約規定，待相關設備、其他減碳技術成熟後，投入改善相關減碳措施。

國光電力公司指出，當新建的燃氣複循環機組完工後，電力排碳係數每度電約零點三五五公斤的二氧化碳當量，另針對氮氧化物濃度的降低，最低可使氨排放濃度低於二ppm，不過營運期間的氮氧化物排放量每年超過三百公噸，比桃園市府核定的排放總量略多出約廿二公噸，可透過調整機組混合燃燒比率、運轉時數等方式，進一步降到核定排放量以下。

環評委員要求，由於本案屬既有發電機組汰舊換新，空氣汙染物增量不應超過原核定排放量，機組營運期間，氮氧化物小時排放濃度五ppm以下、年平均排放濃度四ppm以下，年排放量不超過二七八點五公噸。在開發單位承諾下，本案決議補正通過。

環澎離岸風電 補正再審

另外，環澎一、三離岸風電環評案昨進行第三次聯席初審會議，因開發位置涉及澎湖當地重要漁場，澎湖縣府及多位議員反對開發，憂心海洋、生態資源受衝擊、漁民生計受影響，環委要求開發單位具體說明兩案對漁業開發區域的實質影響，決議補正後再審。

澎湖縣政府農漁局指出，兩案開發範圍在澎湖北部海域的重要漁場，海事工程一旦下去便不可逆，對海洋衝擊同樣也不可逆，站在海洋資源立場，堅決反對開發。