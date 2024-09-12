鄭麗君：核能議題立場非零和

各界關注民進黨政府能源政策，行政院副院長鄭麗君接受專訪指出，國家能源需要完整治理，並非是非題或二選一，不管要使用哪種核能，都必須回應核能安全、核廢料處理的問題，社會才能理性討論，「核電議題沒有大家想像那麼零和」。

網路節目「齊有此理」昨播出鄭麗君專訪。被問及政府能源政策，鄭說，總統府氣候變遷對策委員會在八月有相當共識，也就是政府要有更積極的減碳目標和行動計畫，快速推動調適行動，「減碳救地球、調適護台灣」，並將資訊開放透明，讓社會討論建立在一定基礎上。

鄭麗君指出，行政院長卓榮泰對能源治理有整體方案，包括二次能源轉型，最高目標為穩定安全供電，以及淨零轉型，除讓大型機組如期完成，同時開發多元綠能和新興能源，搭配儲能政策及深度節能。

針對核能，鄭麗君認為，核能議題沒有那麼零和，下個階段要確保核安、核廢料能被處理，在這兩個前提下討論才務實，現階段是核電廠執照到期，依法須停止運轉，若要延役須有三到五年的專業審查。

鄭麗君說，政府的責任是如實、務實向社會說明既有資訊，讓社會討論能立基在事實、既有法規及行政路徑上討論，「就不會陷入立場的零和」；國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，「不管要使用哪種核能，都要有辦法成功使用、民眾能夠有共識」。

鄭麗君說，過程中，台灣需要持續開發多元綠能，也必須讓大型機組如期進行，才能確保安全穩定供電，「大家可以放心，過去八年能源轉型到現在，基本上電是足夠的」，但不能遺忘淨零轉型目標，綠能正好符合淨零轉型，「能源治理是整體，不是單一解決方案。」

此外，對於明年總統府水電預算編列二九一四萬元，比今年增加六四九萬元，增加百分之廿九，國民黨立委羅智強表示，前總統馬英九以前在總統府辦公，再熱都不開冷氣，他要問問賴清德總統，馬英九做得到節能減碳，為何賴清德做不到？

羅智強提到，電價高漲，民眾苦不堪言，民進黨政府用電預算卻創新高，大花人民納稅錢不手軟。他表示，二○一二年馬英九在「全國氣候變遷會議」宣導政府節能減碳，時任立委的陳其邁批馬英九「沽名釣譽、欺世盜名」，陳還在立法院提案，要求電價調漲時，政府各機關正、副首長應「苦民所苦」，仿效馬總統不開冷氣，辦公室全面停用空調，落實「節能從政府做起」；當時連署提案的，還有如今的副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君，他想問蕭美琴，要不要兌現她和陳其邁當立委時的提案「漲電價，就不准開空調」？