接見帕運代表團 蕭美琴：世界看到台灣為夢想奮鬥

副總統蕭美琴今天陪同總統賴清德接見帕運代表團表示，「因為有你們」，讓世界看到台灣人民為夢想而努力克服萬難、為生命奮鬥的風景。拿下2面的獎牌選手田曉雯回應，「沒有你們支持，我們也沒有機會在國際舞台上展現自己」。

副總統蕭美琴下午陪同總統賴清德接見2024年巴黎帕拉林匹克運動會代表團，且比照奧運以最高規格，由三軍儀隊搭起劍門，以軍禮迎接巴黎帕運代表團。這屆代表團一共拿下3面銀牌、2面銅牌，締造台灣近4屆帕運的最佳成績。

副總統致詞表示，感謝帕運英雄，在場每一位運動員的努力與汗水，無論是在現場觀賽，或是在台灣的粉絲透過電視、網路觀看選手們帶來許多感動，因為不斷突破自我、挑戰極限，讓全世界看到台灣體育的實力。

她謝謝選手們讓台灣人的心能夠連在一起，「因為有你們，讓世界看到台灣人民這種為夢想而努力克服萬難、為生命奮鬥的風景」。

副總統鼓勵所有帕運選手，用永不放棄的精神，感動台灣人，也讓世界看到更堅韌的台灣，讓世界感受到台灣的軟實力，「你們是英雄中的英雄，謝謝你們為台灣人民帶來每一場精彩的比賽，也寫下台灣在國際體壇一次又一次、一篇又一篇動人的故事」。

這次在帕運拿下2面獎牌的選手田曉雯致詞時透露，自己有點緊張，因為對她來說是全新體驗，感謝體育署與帕總對選手的關心和支持，「沒有你們的支持，我們就不可能有這麼好的訓練環境，也沒有機會在國際舞台上展現自己」。

田曉雯提到，體育不僅僅是一項運動，更是一種生活方式，她從小就熱愛運動，因為運動讓她感受到挑戰自我和團隊合作的快樂，通過參加各種比賽，不僅提升了自己的技術，還結識了很多志同道合的朋友，體育的魅力就在於它能連接不同的人，共同追求夢想。

田曉雯強調，未來會繼續努力提升實力，爭取在更多比賽中為國爭光，同時也希望能夠讓年輕人們感受到體育的樂趣和價值。

此外，總統致贈每位選手行李箱，選手們也回贈總統巴黎帕運吉祥物與簽滿選手簽名的帕運團旗。