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卓榮泰親簽致意小卡曝光 感謝奧運帕運選手努力

中央社／ 台北11日電
台灣好手征戰2024巴黎奧運、帕運，行政院長卓榮泰日前送上親自署名的專屬感謝小卡。圖／行政院提供
台灣好手征戰2024巴黎奧運、帕運，行政院長卓榮泰日前送上親自署名的專屬感謝小卡。圖／行政院提供

2024巴黎奧運、帕運落幕，行政院代理發言人謝子涵表示，行政院長卓榮泰宴請奧運及帕運代表團時，都送上親自署名的專屬感謝小卡，感謝並肯定選手的努力以及不屈精神，政府未來也將力推體育暨運動發展部，發揮台灣實力。

謝子涵說，卓榮泰致贈的小卡別出心裁，像是送給羽球男雙金牌王齊麟的小卡上寫著，「神乎其技的躺著打、換拍打，果然無人能擋」；拳擊女子60公斤級銅牌選手吳詩儀的卡片上則打趣說，「有台下I人的努力，才有台上E人的勇氣」。

巴黎奧運、帕運雙雙落幕，卓榮泰今天按往例宴請帕運代表團，謝子涵對記者透露，在卓榮泰以及幕僚團隊共同發想下，特別準備奧運及帕運選手的專屬感謝小卡，卡片上的每一句話，都是對選手的感謝與鼓勵，也充分肯定選手努力以及不屈精神，由卓榮泰親簽後，於宴請場合致贈選手。

謝子涵說，帕運選手的感謝小卡有每位選手的插畫肖像，輔以活潑色彩搭配運動項目的象徵物，如羽毛球、乒乓球和射箭標靶等，強調選手的專業和堅持，而卡片色調鮮明充滿活力，象徵帕運選手的堅毅不拔與不懈追求。

她說，肖像上每位選手都充滿自信微笑，這也正是展現帕運核心精神，就是不怕失敗、勇敢追夢，期望這張卡片不僅能為選手們加油，也能鼓勵更多人了解帕運，支持這些在體育領域中不懈努力的英雄。

奧運選手的感謝小卡則略有不同，謝子涵說，奧運選手的卡片以奧運台灣選手出賽項目為主題，同樣選擇了鮮明的顏色作為背景，代表奧運精神中的多樣性和國際性，也象徵奧運競技中的活力與熱情。

謝子涵表示，每張卡片的祝賀詞都是獨一無二，像是祝賀王齊麟的卡片寫著「神乎其技的躺著打、換拍打，果然無人能擋」，致贈吳詩儀的則寫下「有台下I人的努力，才有台上E人的勇氣」，代表卓榮泰在公務繁忙之餘，仍深切關心此次賽事，連選手花絮都沒有錯過，這些卡片象徵政府高度重視體育發展，也期許選手們未來持續挑戰自我。

體育暨運動發展部正在籌備過程，謝子涵強調，政府關注體育項目，絕非只停留在4年一次的奧運與帕運，體育暨運動發展部將會確實推動全民運動發展、落實競技運動全民化，以及促進運動產業的多元發展，發揮「體育即國力」的台灣實力，相信會有更多台灣好手在廣大的世界舞台上，留下輝煌成績。

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