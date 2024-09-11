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中小企業轉型 副總統：有風險但讓台灣被世界信賴

中央社／ 台北11日電
副總統蕭美琴出席「鄧白氏台灣第11屆中小企業菁英獎」頒獎典禮。圖／中央社
副總統蕭美琴出席「鄧白氏台灣第11屆中小企業菁英獎」頒獎典禮。圖／中央社

副總統蕭美琴今天出席「鄧白氏台灣第11屆中小企業菁英獎」頒獎典禮，針對中小企業轉型，蕭副總統指出，轉型有時候會有風險、有陣痛期，但對於台灣未來在世界奠定為更被信賴、更能做為可以合作的夥伴，將是往前邁一大步。

鄧白氏台灣第11屆中小企業菁英獎頒獎典禮今天下午在台北文華東方酒店舉行，蕭副總統出席典禮致詞，並頒發「永續卓越獎」的獎項給獲獎企業代表。

副總統致詞表示，鄧白氏中小企業菁英獎今年以「永續加乘，創新未來」為主題，這個主題與政府現在的政策方向也是不謀而合，肯定鄧白氏特別將永續發展做為決策的重要指標，鼓勵中小企業運用數據以及ESG的經營理念，邁向永續未來。

副總統指出，台灣的中小企業其實占整體的企業9成以上，提供超過8成的就業機會，雖然國際媒體都聚焦於台灣科技業的大型企業，但大家都知道「再怎麼強的護國神山，也是要奠基於無數個中小企業」，所堆疊出來的經營環境、跨域的結合，以及整體生態鏈、供應鏈完美的結合。

副總統說明，就任副總統以來走訪許多中小企業，感受到台灣的中小企業，對兩大議題的轉型，有一些展現憂慮、有一些表達信心，其中包含AI以及數位轉型，另外一個就是淨零減碳的永續轉型，這兩個轉型也是台灣在接軌世界必要走的路徑，今天獲獎的中小企業在轉型的過程當中走得比較前面，希望透過頒獎典禮讓其他中小企業，可以看到成功的典範。

副總統提到，雖然有時候轉型有一些風險、有一些陣痛期，但是大家一起走過這一段，相信對於台灣未來在世界奠定更被信賴、甚至更永續、更能夠做為可以合作的夥伴，將是往前邁一大步。

副總統強調，政府也知道在轉型的過程，有許多產業需要協助，數位部、經濟部等會在轉型的過程提供輔導，同時鼓勵創新解決方案的共享與交流，讓中小企業在全球的市場上實現創新成長，在國際的競爭中保持領先到最後。

永續 風險

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