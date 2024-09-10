史哲：強化培力展能3面向 讓新住民成為台灣新國力

行政院政務委員史哲今天表示，配合近期通過的新住民基本法，政府將擴大挹注新住民相關事務經費與資源，分別針對新住民培力展能、國際鏈結、深耕台灣等3大面向強化，請各部會結合民間團體共同協力，讓新住民成為台灣的新國力。

行政院發布新聞稿表示，立法院7月三讀通過「新住民基本法」，政務委員史哲今天主持新法立法後首次新住民事務協調會，邀集中央部會、地方政府、學者專家，以及民間團體代表與會，共同討論各項新住民權益保障措施的精進作為。

史哲在會中宣示，新住民是台灣社會發展的關鍵力量，政府承諾對新住民的保障一定會再升級。

行政院說明，台灣首見以新住民為對象的照顧服務措施，為2003年民進黨政府執政時所訂定，2005年設置專屬基金挹注更多資源，2016年起更將服務對象擴及所有新住民。

史哲指出，根據內政部日前公布每5年1次的新住民生活需求調查報告，新住民在勞動參與、社會保險、移民輔導、家庭收入等面向回饋都有顯著正成長。1萬430名受訪新住民中，參與政府相關照顧服務措施比率達62.9%，有工作者對目前工作滿意度高達94.8%，有高達92.1%的新住民表示在台生活快樂，顯示新住民對照顧輔導措施的參與率高，各級政府投入有一定成效。

史哲表示，去年中央及地方政府總共投入約新台幣23.6億元經費在各項新住民扶助及服務事項，配合新住民基本法立法將外籍高專人才納入，未來新住民相關權益保障及服務措施將會再升級，建構更多元更友善的環境，吸引更多外國人才來台發展、打拚生根。

史哲提到，目前在台的外來人士，包括移工、婚姻移民、僑外生、專業投資移民及中階技術人力等，已逾160萬人。台灣面臨地緣政治風險、全球競逐人才、人口紅利流失等挑戰，移民在台灣社會將扮演積極關鍵的力量。

史哲說明，配合近期通過的新住民專法，政府未來將擴大挹注新住民相關事務的經費與資源，分別針對新住民培力展能、國際鏈結、深耕台灣等3大面向強化，請各部會結合民間團體共同協力，讓新住民成為台灣的新國力。

內政部指出，因應新法要求，近期已組成籌備作業小組，正盤點各項業務、人力及所需經費，積極籌劃中央三級專責機關。