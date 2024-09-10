快訊

找到了？幻象戰機新竹外海西南方16.7哩失聯 傳飛官少校「彈射逃生」後送醫

幻象戰機夜航疑似動力消失 國防部長顧立雄指示搶救

史哲：強化培力展能3面向 讓新住民成為台灣新國力

中央社／ 台北10日電

行政院政務委員史哲今天表示，配合近期通過的新住民基本法，政府將擴大挹注新住民相關事務經費與資源，分別針對新住民培力展能、國際鏈結、深耕台灣等3大面向強化，請各部會結合民間團體共同協力，讓新住民成為台灣的新國力。

行政院發布新聞稿表示，立法院7月三讀通過「新住民基本法」，政務委員史哲今天主持新法立法後首次新住民事務協調會，邀集中央部會、地方政府、學者專家，以及民間團體代表與會，共同討論各項新住民權益保障措施的精進作為。

史哲在會中宣示，新住民是台灣社會發展的關鍵力量，政府承諾對新住民的保障一定會再升級。

行政院說明，台灣首見以新住民為對象的照顧服務措施，為2003年民進黨政府執政時所訂定，2005年設置專屬基金挹注更多資源，2016年起更將服務對象擴及所有新住民。

史哲指出，根據內政部日前公布每5年1次的新住民生活需求調查報告，新住民在勞動參與、社會保險、移民輔導、家庭收入等面向回饋都有顯著正成長。1萬430名受訪新住民中，參與政府相關照顧服務措施比率達62.9%，有工作者對目前工作滿意度高達94.8%，有高達92.1%的新住民表示在台生活快樂，顯示新住民對照顧輔導措施的參與率高，各級政府投入有一定成效。

史哲表示，去年中央及地方政府總共投入約新台幣23.6億元經費在各項新住民扶助及服務事項，配合新住民基本法立法將外籍高專人才納入，未來新住民相關權益保障及服務措施將會再升級，建構更多元更友善的環境，吸引更多外國人才來台發展、打拚生根。

史哲提到，目前在台的外來人士，包括移工、婚姻移民、僑外生、專業投資移民及中階技術人力等，已逾160萬人。台灣面臨地緣政治風險、全球競逐人才、人口紅利流失等挑戰，移民在台灣社會將扮演積極關鍵的力量。

史哲說明，配合近期通過的新住民專法，政府未來將擴大挹注新住民相關事務的經費與資源，分別針對新住民培力展能、國際鏈結、深耕台灣等3大面向強化，請各部會結合民間團體共同協力，讓新住民成為台灣的新國力。

內政部指出，因應新法要求，近期已組成籌備作業小組，正盤點各項業務、人力及所需經費，積極籌劃中央三級專責機關。

史哲 新住民 行政院

延伸閱讀

南投新住民解中秋鄉愁 手作月餅分享榮民眷、馨生人

不一樣中秋節！台中新住民今聊燈、畫燈、穿漢服

影／新北新住民適應班今結業 侯友宜：協助在新北安居樂業

凱基人壽向新住民招手 業界首創推動「保險進階專班」

相關新聞

歌神、歌后們照過來！ 音圓．超橘卡拉OK大賽讓您一圓巨星夢

你是否常在家中放聲高歌、陶醉其中，卻缺少一個閃閃發光的舞台大展身手？你是否被朋友們冠上「歌神」稱號，歌喉堪比職業級，卻缺少一個機會讓你一炮而紅？不用擔心，因為「音圓．超橘卡拉OK大賽」即將華麗登場，有

明年續編！ 外交部援助烏克蘭預算達36億

俄烏戰爭爆發至今已有3年，外交部持續大力援助烏克蘭，明年續編9億元執行人道救援計畫，讓外交部三年度援助烏克蘭的預算總額達...

印第安納州設駐台辦事處 外交部：美各州第24個辦事處

外交部今舉行例行記者會，外交部北美司司長王良玉在做業務簡報時指出，美國印第安納州商務廳日前宣布設立駐台辦事處，截至目前為...

外館租金預算增近億元 外交部：全球通膨 租金上漲

外交部明年度預算書出爐，預算書顯示，外交部租用外館，及首長宿舍數較去年度減少，但租金支出編列卻高出約9200萬元。對此，...

京華城案 北檢今提訊彭振聲釐清

京華城容積率案延燒，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉圖利遭聲押禁見。台北地檢署今天上午提訊台北市前副市長彭振聲，釐清京華城案情。 檢方昨天下午提訊威京集團主席沈慶京後，今天上午再提訊彭振聲，囚車約於上午9點17分抵達北檢，彭振聲身穿藍色外套、短褲及藍白拖。台北地方法院於本月2日裁定，彭振聲涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，及涉犯最輕本刑5年以上重罪，將彭收押禁見。

全球25.5%人口遭詐騙超過1兆美元 卓揆五大重點打擊跨境黑暗勢力

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍，今上午出席「2024國際警察合作論壇打擊跨境詐欺研討會」，全球有高達25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。