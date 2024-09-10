歌神、歌后們照過來！ 音圓．超橘卡拉OK大賽讓您一圓巨星夢

你是否常在家中放聲高歌、陶醉其中，卻缺少一個閃閃發光的舞台大展身手？你是否被朋友們冠上「歌神」稱號，歌喉堪比職業級，卻缺少一個機會讓你一炮而紅？不用擔心，因為「音圓．超橘卡拉OK大賽」即將華麗登場，有機會一圓你的明星夢！

由UDN聯合線上舉辦的「音圓．超橘卡拉OK大賽」，歡迎所有45歲以上的熟齡朋友們報名參加，無論你是擁有多年「歌齡」的歌唱高手，或是單純喜歡音樂的愛好者，都可以於報名網站上傳你的悠揚美聲，一起角逐進入決賽的資格，冠軍更可贏取高達10萬元的獎金，成為萬眾矚目的第一歌手！

歌神歌后準備好 一起來參加初賽吧！

初賽採線上影音徵件的形式進行，參賽者只需錄製30到60秒不限歌曲類型的清唱影片，上傳至指定平台，就能輕鬆完成報名。不需要高級的麥克風與錄音室，透過手機、錄影機或平板，只要錄下你一展歌喉的短片，便有機會讓更多人欣賞你的高超唱功。

自初賽脫穎而出的20位歌唱好手將進入決賽，於2024年11月17日在臺北市兒童新樂園的樹蛙表演場進行最終大比拚。選手們除了能獲得一個受萬人矚目的舞台，還能在專業評審團面前展現歌唱實力，音樂界巨擘都將列席於台下，共同選出獲得10萬元獎金的冠軍得主！

現在開始報名 初賽線上影音徵件說明

「音圓．超橘卡拉OK大賽」決賽 將於11月閃亮登場

決賽將從初賽投稿作品中由評審選出20位參賽者，於臺北市兒童新樂園進行卡拉OK決賽。

決賽名單公布時間：2024年11月1日（星期五）17:00前

決賽舉辦時間：2024年11月17日（星期日）14:00 - 17:00

決賽地點：臺北市兒童新樂園樹蛙表演場（台北市士林區承德路五段55號）

注意事項：參賽者應依公告與決賽通知函註記之賽程，於指定時間攜帶有效之身分證明文件至決賽現場報到處登記報到。

秀出好歌喉 豐厚獎金等你拿

冠軍1名：獎牌乙座及獎金100000元

亞軍1名：獎牌乙座及獎金50000元

季軍1名：獎牌乙座及獎金30000元

最佳人氣獎1名：獎牌乙座及獎金10000元

這一次，讓我們一起擺脫日常、成為有趣閃耀的大人，參加「音圓．超橘卡拉OK大賽」，實現屬於你的巨星夢想吧！

【主辦單位】聯合報系、聯合線上

【超橘卡拉OK共同主辦】音圓手提伴唱機