納入產科與2倍早療空間 新竹馬偕兒醫容積率爭議始末曝光

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%還高引發熱議。關於容積率的爭議，新竹市議員劉崇顯也提出2019年市府發布新聞稿說明馬偕兒醫提升容積率的始末，並強調是為了要將婦產科一同納入兒醫，還有2倍早療空間，提供最全面且一條龍的醫療保障。

繼昨天馬偕兒醫容積率貼文引發熱議後，陳智菡今天又在臉書指出，新竹市東區市議員早就在2022年底就向新竹地檢署檢舉「新竹兒醫」涉嫌圖利，因馬偕醫院於2017年取得新竹市兒童醫院BOT的優先議約權並正式簽約，「簽約容積率」是250%，這讓當時許多也想爭取竹市兒醫的醫院，擔心賠錢而放棄了。

劉崇顯也指出，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規畫之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

新竹市政府2019年也曾發布新聞稿說明，兒童醫院預定院址為衛生局舊址，2016年12月26日變更為醫療用地，並規定建蔽率60%、容積率250%；都委會考量期望提供「醫學中心等級」醫療服務，以及地區人口結構特性、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求，有增加病床數及醫療空間需要，以滿足產科結合兒科、教學研究及相關醫療服務，故依契約及都市計畫法規定提出申請提高法定容積率為450%。

新竹市衛生局說明，提高法定容積率為450%兒童醫院規畫，除了原核心任務及以竹竹苗兒童醫療中心為發展設立目標，更結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供1條龍婦幼醫療服務、增加2倍早期療癒醫療空間。

新竹市衛生局指出，馬偕兒醫服務範圍包含竹竹苗3縣市婦幼醫療需求、400床以上醫療照顧資源，完整納入未來50年兒童醫療、科技設備、行政空間、教學及研究等需求，並將增設特殊醫療照護空間，如嬰病兒特殊醫療照護空間、基因及生殖醫學、高危險妊娠醫療空間、早期療育示範中心等，並規畫2個以上公益回饋空間。