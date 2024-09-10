快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

納入產科與2倍早療空間 新竹馬偕兒醫容積率爭議始末曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為提供全面且一條龍服務，新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科，全部都移到兒童醫院，還增加2倍早期療癒醫療空間，因此提高容積率。圖／新竹市政府提供
為提供全面且一條龍服務，新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科，全部都移到兒童醫院，還增加2倍早期療癒醫療空間，因此提高容積率。圖／新竹市政府提供

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%還高引發熱議。關於容積率的爭議，新竹市議員劉崇顯也提出2019年市府發布新聞稿說明馬偕兒醫提升容積率的始末，並強調是為了要將婦產科一同納入兒醫，還有2倍早療空間，提供最全面且一條龍的醫療保障。

繼昨天馬偕兒醫容積率貼文引發熱議後，陳智菡今天又在臉書指出，新竹市東區市議員早就在2022年底就向新竹地檢署檢舉「新竹兒醫」涉嫌圖利，因馬偕醫院於2017年取得新竹市兒童醫院BOT的優先議約權並正式簽約，「簽約容積率」是250%，這讓當時許多也想爭取竹市兒醫的醫院，擔心賠錢而放棄了。

劉崇顯也指出，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規畫之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

新竹市政府2019年也曾發布新聞稿說明，兒童醫院預定院址為衛生局舊址，2016年12月26日變更為醫療用地，並規定建蔽率60%、容積率250%；都委會考量期望提供「醫學中心等級」醫療服務，以及地區人口結構特性、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求，有增加病床數及醫療空間需要，以滿足產科結合兒科、教學研究及相關醫療服務，故依契約及都市計畫法規定提出申請提高法定容積率為450%。

新竹市衛生局說明，提高法定容積率為450%兒童醫院規畫，除了原核心任務及以竹竹苗兒童醫療中心為發展設立目標，更結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供1條龍婦幼醫療服務、增加2倍早期療癒醫療空間。

新竹市衛生局指出，馬偕兒醫服務範圍包含竹竹苗3縣市婦幼醫療需求、400床以上醫療照顧資源，完整納入未來50年兒童醫療、科技設備、行政空間、教學及研究等需求，並將增設特殊醫療照護空間，如嬰病兒特殊醫療照護空間、基因及生殖醫學、高危險妊娠醫療空間、早期療育示範中心等，並規畫2個以上公益回饋空間。

為提供全面且一條龍服務，新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科，全部都移到兒童醫院，包括6個不孕症學科、一般婦產學科、高危險妊娠學科、婦癌學科、婦女泌尿學科以及優生保健學科等專科，還有增加2倍早期療癒醫療空間，因此提高容積率。

新竹市議員劉崇顯也提出2019年市府發布新聞稿說明馬偕兒醫提升容積率的始末。圖／取自新竹市都發處官網
新竹市議員劉崇顯也提出2019年市府發布新聞稿說明馬偕兒醫提升容積率的始末。圖／取自新竹市都發處官網
新竹市議員劉崇顯也提出2019年市府發布新聞稿說明馬偕兒醫提升容積率的始末，並強調是為了要將婦產科一同納入兒醫，還有2倍早療空間，提供最全面且一條龍的醫療保障。圖／報系資料照
新竹市議員劉崇顯也提出2019年市府發布新聞稿說明馬偕兒醫提升容積率的始末，並強調是為了要將婦產科一同納入兒醫，還有2倍早療空間，提供最全面且一條龍的醫療保障。圖／報系資料照

容積率 新竹 馬偕醫院

延伸閱讀

陳智菡提容積率爭議 新竹馬偕兒童醫院4字回應

竹市人口增停車位一位難求 市府研議納差別及累進費率

髒水潑自己人？邱臣遠：外界誤解、市府重視兒醫權益

陳智菡反咬新竹兒童醫院容積 吳崢：地獄行徑宛如惡鬼

相關新聞

江蕙驚爆罹癌一度不能說話 醫研判這三大癌症最有可能

江蕙剛過63歲生日，下個月登上國慶晚會演出，今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌。她說，「多次面臨生...

納入產科與2倍早療空間 新竹馬偕兒醫容積率爭議始末曝光

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%...

明年續編！ 外交部援助烏克蘭預算達36億

俄烏戰爭爆發至今已有3年，外交部持續大力援助烏克蘭，明年續編9億元執行人道救援計畫，讓外交部三年度援助烏克蘭的預算總額達...

印第安納州設駐台辦事處 外交部：美各州第24個辦事處

外交部今舉行例行記者會，外交部北美司司長王良玉在做業務簡報時指出，美國印第安納州商務廳日前宣布設立駐台辦事處，截至目前為...

外館租金預算增近億元 外交部：全球通膨 租金上漲

外交部明年度預算書出爐，預算書顯示，外交部租用外館，及首長宿舍數較去年度減少，但租金支出編列卻高出約9200萬元。對此，...

京華城案 北檢今提訊彭振聲釐清

京華城容積率案延燒，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉圖利遭聲押禁見。台北地檢署今天上午提訊台北市前副市長彭振聲，釐清京華城案情。 檢方昨天下午提訊威京集團主席沈慶京後，今天上午再提訊彭振聲，囚車約於上午9點17分抵達北檢，彭振聲身穿藍色外套、短褲及藍白拖。台北地方法院於本月2日裁定，彭振聲涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，及涉犯最輕本刑5年以上重罪，將彭收押禁見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。