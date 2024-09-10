高涌誠：可廢監察院不廢監察權 由立院設獨立機關

民眾黨立法院黨團擬提修憲案廢考監，監委高涌誠今天表示，他認為可以廢監察院，但監察權不能廢，較好的制度是監察權獨立，思考在立法院下成立獨立機關，監察院的存廢，一定要遵守憲法。

台灣民眾黨立法院黨團日前指出，明年監察院的預算高達新台幣10億9000萬元，但監察院功能不彰，新會期要雙管齊下，提出憲法修正案廢考監。另外，明年度監察院的預算，除人事費及財產申報費用外，其他的預算將會全部刪除。

高涌誠今天接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪，談到廢考監議題，高涌誠認為，可以廢監察院，但監察權不能廢。有人認為監察權回歸三權是回到單一國會去，但風險很高，擔心權力被濫用，他認為比較好的制度是獨立的監察權，由立法院下成立獨立機關，像立法院法制局這樣。

高涌誠指出，權力運作確實會跟政治息息相關，再怎樣獨立、客觀辦案，外界總會拿有色眼鏡來看。廢監察院後，權力歸屬是否能更獨立，可以試著往這方面規劃。監察院長陳菊也說過監察院存廢要依正道、一定要遵守憲法，「憲法沒有改，監察院就必須存在」，如果立法院沒有積極審查人事同意權，其實是失職。

高涌誠說明，監察院1年的預算才10億多元，以院級來講其實不多，且2020年起監察院也成立國家人權委員會，在行政院的國家人權行動計畫中，也有規定人權會的應辦事項。

高涌誠提到，當然尊重立法院審查預算，只是要提醒依照大法官解釋，在五權憲法架構下，必須讓監察權順利運作。政治上如何折衝他無法過問，但要依法、依憲處理，「確實大家要多想一想」。

高涌誠談及，他認為三權分立已足夠，監察院可以廢院，但要循正道來，不要用刪預算的方式，這會違反大法官解釋。循修憲程序的話，配套也要想好，不能只說要廢監察院，但後面卻沒配套，監察權要放到哪裡去，大家要好好思考。

高涌誠強調，很多立委問政來源也是監察院的調查報告，不如思考立法院、監察院可以合作，不用說監察院是「廢物院」，這是不可承受之重。