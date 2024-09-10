台灣與加拿大西北特區免試互換駕照協議生效

加拿大觀賞極光的觀光勝地西北特區與交通部簽署「台灣-西北特區免試互換駕照瞭解備忘錄」。外交部今天表示，即起持台灣有效駕照，且有西北特區居留及居住證明的民眾，可在特區免試換發駕照。

北美司長王良玉上午於記者會表示，台灣與加拿大雙邊關係持續正面進展。駐溫哥華辦事處代表交通部在7月19日與加拿大西北特區交通廳完成簽署「台灣-西北特區免試互換駕照瞭解備忘錄」，且即刻生效。

王良玉說明，在台灣與加拿大雙邊政府多年的共同努力下，西北特區是第11個與台灣簽署免試換照協議的加拿大地方政府。

王良玉也說，西北特區吸引相當多台灣青年前往度假打工，體驗獨特當地生活。現在持台灣交通部核發的有效駕照，且有西北特區居留及居住證明的民眾，就可以在特區免試換發駕照，讓旅居民眾在西北特區生活能更加便利，也有助雙方人民的往來。（編輯：楊凱翔）1130909