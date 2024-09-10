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印第安納州設在台辦事處 外交部：深化經貿科技合作

中央社／ 台北10日電

美國印第安納州3日宣布設立駐台辦事處，這是美國各州在台設立的第24個辦事處。外交部今天表示，除了有助提升雙方投資貿易關係，也期待強化在高科技以及創新與未來經濟等領域的合作夥伴關係。

北美司長王良玉上午於記者會表示，印第安納州商務廳3日正式宣布設立駐台辦事處，除了有助提升雙方投資貿易關係，也期待借重台灣在全球高科技供應鏈的關鍵角色，強化台灣和印第安納州在半導體、人工智慧、農業科技、農業生物科學等高科技，以及創新與未來經濟等領域的合作夥伴關係。

王良玉表示，在全美各駐處的積極推動，以及美國各州強化關鍵國防和高科技產業供應鏈的需求下，美國各州駐台辦事處的數量這段時間持續成長，加上最新公布設處的印第安納州，美國各州目前在台灣已設立24個駐台辦事處。

王良玉也提及，最近也注意到美國各州經貿團來訪也更加頻繁，此發展不僅有助於創造台美雙方經貿合作、雙向投資機會、提升台美產業合作，對於深化雙方在經貿、科技、教育、文化等領域的交流也有相當大的幫助。

美國各州在台設立的辦事處目前包括23州和1屬地，包括愛達荷州、佛羅里達州、密蘇里州、路易斯安納州、夏威夷州、馬里蘭州、懷俄明州、南卡羅萊納州、德州、新墨西哥州、蒙大拿州、關島、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州、西維吉尼亞州、亞利桑納州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、維吉尼亞州、華盛頓州、紐約州、密西根州、紐澤西州，以及最新成立的印第安納州。

台美 美國

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