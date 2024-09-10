人工生殖法修法 民團調查近9成認為考量不周

衛福部預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，民團今天說，自主調查顯示近9成認為草案考量不周，且有7成3不同意代理孕母合法化。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會、台灣婦女維護生命協會今天召開記者會，針對衛福部擬推動人工生殖法修法再度發布調查。

台灣婦女維護生命協會現任常務理事解慧珍指出，三個民間團體於8月5日至8月19日就人工生殖法修正草案進行嚴謹問卷調查，但調查結果卻與過去衛福部及近期部分醫療機構所發布的調查結果存在明顯落差，像是代理孕母討論了30年都沒有結論的議題，卻在短短一年內民意出現大幅翻轉，令人難以信服。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛指出，根據自主調查結果顯示，其中近9成（87.7%）填答者認為「草案沒有完整考量到各個面向」，並有7成3（73.6%）不同意「代理孕母合法化」、7成3（73.4%）不同意「單身及同性伴侶可使用捐贈精卵人工生殖」者，另有兩成填答者認為「法規完整可同意」。

單信愛說，因此在法案不完備的前提下，填答民眾有超過9成5的人不同意「代理孕母合法化」，超過9成3不同意「單身及同性伴侶可使用捐贈精卵人工生殖」。

單信愛也強調，自主調查的有效樣本數為2042筆，調查收集18歲以上不同年齡層民眾，生理性別男生女生皆有，填答者包含全台灣22個行政區，更包含金門澎湖與離島區域填答者，並包含居住於海外之台灣人。填答者包含不同職業、經濟狀況、是否為人父母、是否有宗教信仰等。

單信愛說，填答時，有設置IP進行確認，以確保一人僅能填答一次的機制，並檢視是否有18歲以下民眾填答，以進行刪除，其中也有八題反向題，如果填答的方向皆為相同，則該份問卷為無效問卷，以確保填答的可信度。

解慧珍說，調查報告顯示，民眾普遍對人工生殖法修正草案疑慮非常高，認為仍不足以保障婦女人權暨兒童權利，期待此調查結果，能提供民間及政府相關部門參考。