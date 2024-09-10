國際警察合作論壇登場 卓榮泰揭示5項重點

國際警察合作論壇今天登場，共計有45國、2672人共襄盛舉，行政院院長卓榮泰表示，國際合作為打擊跨境犯罪關鍵，活動將著重「國際合作的深化」等5項重點。

強化國際警政合作與交流，以持續精進打擊跨境詐欺犯罪效能，內政部、外交部、大陸委員會共同舉辦「2024國際警察合作論壇－打擊跨境詐欺犯罪研討會」。

現場除邀請67名來自國際組織、國外執法機關專責打擊跨境詐欺犯罪的實務專家與高層代表與會外，還有駐台使節及國內相關警察機關主官（管）與執法專家計39國、219人出席；加上線上世界各國執法人員與會，這次大會共計有45國、2672人參加。

卓榮泰致詞表示，全球化時代，跨國犯罪手法日益翻新，嚴重危害各國社會安全和人民福祉，國際合作已成打擊跨境犯罪的關鍵，所以透過大家今天齊聚一堂，加強合作以有效打擊跨境詐欺，互相守護住正義防線。

他指出，這次研討會有5項重點，分別為「科技執法能力的提升」「法律框架的調整與統一」「情報共享機制的建立」「公私部門協力」和「國際合作的深化」，在這合作基礎上，這次論壇將深具意義，站在光明面必須打敗黑暗勢力。

緊接著，國際警察首長協會（IACP）會長卡本特（Wade Carpenter）也表示，IACP為全球最大、最有影響力的警察領導人專業協會，在176個國家（地區）擁有逾3萬4000名會員，是全球警務領域公認的領導者。

卡本特說，警察面臨的大多數挑戰並不局限於任何一個地理區域，且須不斷考慮本地犯罪如何與全球連結，這次年會也將舉辦關於跨國老年人詐欺的研討會；另外，虛擬貨幣、匿名網路和新的加密通訊方法激增，需要持續監控，人工智慧也可減少犯罪集團招募新成員的需求並降低營運成本。科技技術進步對警察來說既是挑戰也是機遇，藉此活動建立各界關係和分享想法至關重要。

外交部長林佳龍表示，科技助長跨國犯罪猖獗，台灣有能力、意願和各國建立區域安全網絡，分享資源、貢獻一己之力，致力提升各項警政積極作為，也呼籲各國支持和台灣簽訂司法互助和共同打擊犯罪協定，並請支持台灣參與國際刑警組織，以共同防堵跨境犯罪。

內政部長劉世芳也提到，跨境詐欺為全球議題，需要跨國合作及各國政府通力協助，透過共享犯罪情資、協調法律及執法行動、再到緝捕海外逃犯等各項跨國合作機制，才能有效解決跨境犯罪所帶來的治安威脅。

內政部警政署透過新聞稿說明，這次研討會採實體及國內、外視訊並行方式進行，論壇以「打擊跨境詐欺犯罪」為主題，規劃主題演講及4場專題研討，議題涵蓋「電信與網路科技犯罪 、人口販運與詐欺犯罪 、非法金流與金融洗錢、新型虛擬貨幣犯罪 」等面向。

同時，邀請來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主題演講人、主持人、講者及與談人，透過精闢分析與專業見解，剖析現今面臨跨境詐欺犯罪的挑戰，和分享打擊犯罪的執法經驗，並提出實際可行對策。

警政署表示，台灣期待在情報共享、技術交流及跨國法律協調等面向，加強國際合作。這次研討會為來自各國相關領域的學者專家、刑事司法及警政人員提供交流平台，透過分享多元觀點及交換實務經驗，共商具體因應對策，展現共同打擊跨境詐欺犯罪的決心。