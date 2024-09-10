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在野揚言刪各部會電費預算 綠：不應無限上綱

中央社／ 台北10日電

國內電價4月微幅上漲，也反應在政府各部會編列明年度預算，國民黨立委批評錯誤能源政策，揚言大刪預算。民進黨立法院黨團今天表示，在野黨可以嚴格監督政府編列的預算，但將詳實反應的預算編列無限上綱到能源政策，風馬牛不相干。

國民黨立委日前批評，政府能源政策錯誤在先，要人民自掏腰包多付電費，還要立法院替台電增加新台幣1100億元彌補台電虧損，公家單位更為因應高電價增編電費預算，等於在納稅人身上「一頭牛剝三層皮」。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院新會期將進入總預算審查，黨團態度是理性審查、嚴格監督，為人民辛苦的荷包把關。

吳思瑤指出，電費確實因為國際原物料上漲經過微幅調漲，公部門編列預算勢必反應用電支出，應當核實編列，也應當核實支用，後續在審查預算期間，立法院各個委員會都可以針對各部會的預算編列是否合理，嚴謹把關。

吳思瑤表示，有注意到在野黨立委把詳實反應的預算編列無限上綱到能源政策正確與否，若是如此，那就是風馬牛不相及，就是政治操作。

吳思瑤說，任何預算都有增或減，最重要的是，核實編列及核實支用，各黨都可以嚴格監督。

吳思瑤 立法院 能源政策

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