世台會50週年慶 返回創始地維也納彰顯初衷

世界台灣同鄉會聯合會（世台會）6日回到創辦地點維也納舉辦50週年活動，除了創始會員及100多位來自全球的會員參與，創會所在學校校長、師生及駐奧地利代表張小月等也受邀出席。

維也納城西山丘上超過150年歷史的道明修道院，其附屬學校（Schulzentrum der Dominikanerinnen）是1974年9月7日，有168位來自巴西、日本、加拿大、美國及歐洲各地台灣青年創建海外同鄉會的地點。50年後，世台會回到該校禮堂舉行50週年慶祝活動。

根據世台會新聞稿，這所學校校長席爾（SaschaSchier）出借場地並與師生一同出席支持，總統賴清德及僑務委員會委員長徐佳青也特別錄影致詞。會中介紹台灣歷史及世台會成立背景，包括海內外台灣人如何共同合作爭取民主、人權的過程。

席爾致詞表示，他很高興得知其校址具有國際歷史意義，「曾經因為50年前在此成立的協會為台灣做出了巨大貢獻，幫助台灣民主化進程，使它成為我們今天所知道的台灣。台灣在50年間的發展實在令人驚豔」。

主辦世台會50週年活動的奧地利、德國兩地台灣協會並安排小組座談，讓資深會員與年輕會員及修道院學生近距離交流，進一步了解台灣海外民間組織的創立初衷和台灣民主化過程。

為了感念修道院當年的協助，世台會並致贈一棵「台灣杉」種在修道院，世台會前會長傅佩芬解釋，「台灣杉是東亞最高的樹，也是唯一以台灣為屬名的樹，為冰河時期的孑遺植物，象徵台灣作為庇護地的意義」。

當天台灣音樂家及修道院學校合唱團共同演出，曲目包括台灣人熟悉的「伊是咱的寶貝」，吸引全體與會者合唱。

此外，世台會也在維也納大學東亞學院圖書館展出50週年回顧巡迴展，其中包括政治大學圖書館提供館藏的海外台灣人運動史料，促成首次有系統地整理海外台灣同鄉會的活動足跡及影響。