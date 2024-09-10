荷蘭新國會接待台灣立法院訪問團 延續挺台力道

立法院訪問團今天在駐荷代表陳欣新陪同下拜會荷蘭眾議院，這是荷蘭國會繼去年後第二度正式接待台灣立委訪團，也為台荷先後於今年上任的新一屆國會開啟交流篇章。

台灣代表團由張宏陸、沈發惠、林楚茵及洪申翰4位民進黨立委組成，由荷蘭眾議院（Tweede Kamer）外交委員會代理主席德羅恩（Raymond de Roon）等7位跨黨派對外事務代表議員接待。

根據荷蘭代表處新聞稿，張宏陸致詞表示台荷兩國不僅在歷史、文化面有緊密聯繫，在半導體、經貿及投資等領域亦合作密切，他歡迎荷蘭國會議員10月組團訪台時能親身體驗，也希望荷蘭國會能持續為台發聲、支持台灣與歐洲聯盟（EU）簽署經濟夥伴協議（EPA）。

洪申翰則表示，台灣希望像荷蘭一樣成為價值的引領者，面對中國威權擴張，台荷同為全球半導體供應鏈安全的關鍵角色，「同在一艘船上」，期待未來有更多緊密合作與策略聯盟。

林楚茵發言感謝荷蘭國會自2019年起連續通過11個挺台動議案，中國長期扭曲聯合國第2758號決議案內容打壓台灣，將使台灣國際地位及經貿連結受影響，台灣就是台灣，希望荷蘭國會能發聲反對中國。

沈發惠則以自身經驗為例，期待台荷雙方在財政等不同領域強化交流。

出席的荷蘭議員們踴躍提問，包括荷蘭如何協助台灣應對中國軍事壓迫及強化國際參與、台灣應對氣候變遷政策，以及如何強化自我防禦能力等。基督教民主黨（CDA）眾議員伯斯懷（Derk Boswijk）更表示，他相信荷蘭剛出爐的新內閣會延續支持台灣的力道。

荷蘭國會出席議員還包括自由黨（PVV）外貿事務發言人芮姆（Dennis Ram）、自由民主黨（VVD）外交發言人范德柏格（Eric van der Burg）、六六民主黨（D’66）外交發言人帕特諾特（Jan Paternotte）、新社會契約黨（NSC）外交發言人卡拉曼（IsaKahraman）、綠色聯盟及勞工黨（GL/PvdA）外貿事務發言人賀西（Daniëlle Hirsch）等。（編輯：張芷瑄）1130909